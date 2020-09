Cijeli svijet priča o ovom dječaku: Napravio nešto što ne može gotovo nitko

Dječak iz Nigerije, Eche Chinonso, zadivio je svijet svojim postignućem kojim je oborio i Guinnessov rekord.

On je, naime, uspio u jednoj minuti tehnicirati loptom čak 111 puta, a cijelo vrijeme je drugu loptu balansirao na glavi. Doista nevjerojatno umijeće s kojim se rijetki mogu pohvaliti.

Meet @AmazingkidEche who now holds the Guinness World Record for the most consecutive soccer touches in one minute while balancing a ball on the head – a whopping 111 #GWR2021 pic.twitter.com/f2GNwB18DN