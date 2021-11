Četvrti poraz Cibone kojoj u prosincu slijedi vrlo težak raspored

U jednoj prilično "težačkoj" utakmici, s puno fizičkog rada a malo ljepote, košarkaši Cibone izgubili su na svom parketu od FMP-a (66:69) i tako doživjeli četvrti ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi. A nanijela im ga je svojevrsna druga momčad Crvene zvezde odnosno podružnica jedinog regionalnog euroligaša.

Da nisu promašili toliko slobodnih bacanja (10), pa tako i ona u samoj završnici utakmice (Prkačin i Radovčić po dva) i da u toj istoj završnoj fazi nisu činili nepotrebne prekršaje (opet Prkačin i Radovčić), cibosi bi možda i izborili svoju šestu pobjedu. No, za nju je bilo potrebno puno više koncentracije i svježine koje očito nije bilo i na koju se požalio trener domaćina Vladimir Jovanović.

- Ne želim u tome tražiti alibi no FMP je posljednju utakmicu, prije ove, odigrao u prošli petak a nama je od tada ovo bila četvrta utakmica. I to se vidjelo na kraju ove utakmice. Činili smo neke neshvatljive pogreške, neke prekršaje kada oni nisu imali rješenja a imali smo i loš šuterski dan. Kako za tricu tako i slobodna bacanja.

I doista, cibosi su promašili 12 otvorenih tricaških pokušaja a promašili su ukupno 22 dalekometna pokušaja (7-29). A tako se nije moglo nadjačati goste predvođene s dva vrlo korisna američka beka Nevelsom (28 koševa, 8 skokova) i Jonesom (21 koš). Američki tandem nosio je sve ostale FMP-ovce koji su u ovoj utakmici izgledali kao pomoćna radna snaga, ali vrlo, vrlo korisna. A baš je Nevels bio ključan faktor razdoblja igre u kojem je ovaj susret, nakon vodstva domaćina 47:38, prelomljen serijom gostiju od 14:0, za 47:52.

Cibona je na koncu imala četvoricu dvoznamenkastih (Gegić 14, Branković 14, Reuvers 12, Drežnjak 11) ali nije imala match-winnera. Za razliku od Čačka, ovaj put to nije uspio biti razigravač Lovro Gnjidić na kojeg je bila usredotočena suparnička obrana što je potvrdio i mladi trener FMP-a Nenad Stefanović, 36-godišnjak koji je od Cibonina Jovanovića ovo ljeto preuzeo epitet najmlađeg trenera u regionalnoj ligi.

- Naš cilj je bio da ga isključimo iz igre baš kao što naši suparnici pokušavaju nama iskljkučiti našeg organizatora igre i kreatora Jonesa.

FMP-ovci su tijekom cijele utakmice radili konstantan pritisak na Cibonine bekove, već u prednjem polju, i tako trošili njihovu energiju ali i vrijeme za smislen napad. Je li to bio ključ ove pobjede?

- Može se reći da jeste. Cibona igra dopadljivo, s dosta dodavanja a naša je zadaća bila da im ne dozvolimo da igraju lijepo. I u tome smo i uspjeli. Inače, pritisak na loptu naša je ideja od početka sezone jer imamo igrače za to, svi su spremni žrtvovati se za momčad - kazao je Stefanović i dodao:

- Nije ovo bila lijepa utakmica za gledali, no mi moramo biti zadovoljni jer poslije devet kola imamo sedam pobjeda a mnogi su nam prognozirali da ćemo toliko imati cijelu sezonu.

Koliko će sezona izboriti pobjeda u ABA ligi, do kraja ove godine, to je veliko pitanje jer ono što vukovima slijedi u prosincu jesu gostovanja kod Crvene zvezde i Igokee te domaće utakmice protiv Budućnosti i Cedevita Olimpije.

U svakom slučaju treneru Jovanoviću neće biti lako (a kojem je to treneru lako), posebice uz opoziciju kakvu ima kod klupskih legendi kao što je Aleksandar Petrović. A on je nakon ovog poraza na svom twitter profilu napisao:

- Važnije od pobjede i poraza je pitanje Jovanoviću, što je s napadom Cibone kada protivnik zatvori desnu stranu Gnjidića i koja je to rola Prkačina u ovoj koncepciji??? I zašto je Majcunić dobio samo 15 skeundi nakon što je bio najzaslužniji za pobjedu u Čačku???

Mi smo pak Cibonina trenera pitali zašto mu je u završnici utakmice najviši igrač na terenu, Danko Branković, sjedio na klupi a iz odgovora smo shvatili da se u obrani od igre dva na dva bolje snalazi Reuvers.

- Odlučili smo se da preuzimamo nakon svakog bloka, a on je uspješniji u tome - kazao je Jovanović koji je nakon susreta čestitao na pobjedi i članovima vodstva kluba u kojem se on trenerski afirmirao i u kojem je radio do prosinca 2020. godine.