Červar otvorio dušu: 'Ja sam otkrio Cindrića, a kad ga trebam - nema ga'

Cindrića cijenim, ja sam ga otkrio kad ga nitko nije vidio i doveo u Metalurg. Tko zna gdje bi sada bio, bi li igrao u Barceloni ili ostao u Ogulinu. Ali, kad ga trebaš, njega nema. Ozlijedio se 2019., pa prošle godine, sada treći put. Kada smo trenirali i kada ga pitam za stanje, često je govorio da mu treba još pola sata, pa još 20 minuta, pa još 10, pa još pet... To je tako bilo, rekao je Lino Červar u intervjuu za 24sata u kojemu je analizirao SP u Egiptu dok trenutno rješava papirologiju i smišlja kandidate za svoga nasljednika.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši se vratili u Hrvatsku

Kapetan Duvnjak kaže da nam sada treba dobar reset prije kvalifikacija za OIimpijske igre, ali izbornik se nije potpuno složio s tom konstatacijom.

- Smatram da ne smije biti takav pristup jer možemo sami sebi nabiti stres, da ne postavljamo Tokio kao imperativ. Da, plus je ako se plasiramo, a teže se plasirati nego tamo doći do medalje. Da bismo uspjeli, bitno je da imamo zdrave igrače i da oni budu svjesni da se i kroz svoje klubove više angažiraju i spreme za turnir. Kažem, ne bi nam to trebalo biti odlučujuće jer već bismo se trebali pripremati za novi olimpijski ciklus i SP 2025. kada smo domaćini, a ne rezati glave. Dati povjerenje izborniku tko god to bio i pojačati glave. A ja sa svojom mirno spavam. Možda ću od ove trenutne tuge postati zadovoljan.

Upravo se kao njegovog nasljednika spominju mnogi domaći stručnjaci Goluža, Obrvan, Horvat, ali i Veselin Vujović. Međutim, Mago di Umago je više naklonjen prvoj opciji.

- Poštujem Vujovića kao i svakoga. On ima specifičan pristup, to nije sporno, ali ja bih u ovoj situaciji dao podršku našim trenerima i igračima. Mi moramo prilagoditi ambicije svojoj sredini. Kako to da doprvak Europe nema bitnog kluba u Ligi prvaka, a kostur čine domaći igrači? Reprezentacija, istina, ima najveći marketing, ali prije toga moraju izrasti kvalitetni klupski igrači - smatra Lino.