Červar: Ne mogu riječima ovo opisati, popularni smo kao vatreni

Nogometno-rukometni vikend u Osijeku završio je na najbolji mogući način. Nakon što su nogometaši Hrvatske pobijedili Senegal (2:1) uoči odlaska na SP u Rusiju, rukometaši su sinoć, u dupkom punom Gradskom vrtu, pobijedili Crnu Goru sa 32:19 u prvoj utakmici kvalifikacija za odlazak na SP koje će se u siječnju sljedeće godine igrati u Njemačkoj i Danskoj. Ovako velika prednost jednostavno mora biti dovoljna za uzvrat koji se igra u Podgorici 14. lipnja.

Sjajno je bilo u dvorani

- Bilo bi jako loše kada bi pomislili kako u Podgoricu idemo na izlet. Imamo uvjerljivu prednost, ali mi i uzvratu idemo po pobjedu. Ne mogu opisati riječima atmosferu u dvorani. To je bilo sjajno. Navijanje od prve do zadnje minute, nakon utakmice igrači su se jedva probili do svlačionice jer su se svi htjeli fotografirati, uzeti autogram. To je samo dokaz da smo, uz nogometnu, najpopularnija reprezentacija u Hrvatskoj – istaknuo je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

Na početku je bilo povuci-potegni, Crnogorci su bili u egalu dobrih 17 minuta. Ništa čudno, jer naši vratari (Stevanović i Šego) nisu obranili niti jednu loptu, a ni u obrani nismo napravili pošteni prekršaj. Kada su u igru, u obrani, ušli Kozina i Vranković, sve se naglo promijenilo.

- Izbornik je od nas tražio da podignemo razinu agresivnosti, što smo i napravili. Kad su došle i obrane vratara i prednost je rasla iz minute u minutu. No, nema opuštanja – istaknuo je Kozina.

Luka Cindrić odigrao je maestralno. Ne samo što je kao srednji vanjski postigao nekoliko čudesnih pogodaka, već je imao i nekoliko asistencija kakvih se ne bi posramili najbolji dodavači NBA lige.

- Uh, bilo je strašno vruće u dvorani. Imamo puno dužu i širu klupu od Crnogoraca pa nam je bilo puno lakše. Igrao sam ovoga puta samo u napadu što i nije bilo loše. Ma, igrao bih ja i obranu, ali ako ne moram ne bunim se – rekao je Luka.

Bacali su se na glavu

Hrvatska se predstavila u jednom sasvim novom izdanju. Igramo brzo, moderno i kada dođe 15, 16 obrana vratara po utakmici, onda se možemo uključiti opet u borbu za medalje na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

- Nakon ovakve pobjede, ne smijemo odmah pomisliti da smo svjetski prvaci. Ne, mi moramo stajati čvrsto na zemlji i stalno se dokazivati. U redu, poslali smo poruku drugima da računaju na nas jako ozbiljno, ali još moramo puno raditi da bi došli na visoku razinu. Ono što me posebno radovalo, jest činjenica da su dečki disali kao jedan. Nije bilo sebičnosti. Ginulo se za svaku loptu, bacalo na glavu kod plus deset. To je ono što tražim, to je ono čemu težim. Gledatelji su prepoznali našu borbenost i nagradili nas bodrenjem, a mi smo se odužili igrom – istaknuo je presretni Lino Červar.

Hrvatska tek drugi put u povijesti igra kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Znate li kada smo prvi put igrali kvalifikacije za SP? Krajem 2002. godine kada smo s dvije pobjede nad Češkom izborili Portugal. A svi znamo kako smo tamo završili 2003,. godine, osvajanjem svjetskog zlata.

- Neka se povijest ponovi, nemam ništa protiv – zaključio je Lino koji je rekao kako će sigurno biti promjena u rosteru za uzvrat.

Gotovo je sigurno da će u Podgoricu priliku dobiti Halil Jaganjac i Ivan Slišković. Možda i vratar Mate Šunjić.