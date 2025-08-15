Čeka nas spektakularan derbi. Rujevica je rasprodana, Rijeka poslala poruku navijačima

Rijeka je navijačima potvrdila da je Rujevica rasprodana za veliki derbi protiv Dinama, koji je na rasporedu sutra od 21:00 u sklopu 3. kola Hrvatske nogometne lige. "Hvala vam, vidimo se u subotu na tribinama", poručili su iz klub u opisu svoje posljednje objave na društvenim mrežama.

Rijeka u derbi ulazi s europskim zamahom. U utorak je eliminirala irski Shelbourne u 3. pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu i osigurala nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige. U domaćem prvenstvu momčad ima pobjedu protiv Slaven Belupa i remi s Osijekom, dok je Dinamo sezonu otvorio s dvije pobjede nad Osijekom i Vukovarom.

Ukoliko pobjede mogu doći do prvog mjesta s bodom više od Dinama. U slučaju poraza plavi mogu pobjeći na pet bodova prednosti. Ukoliko susret završi neriješenim rezultatom zadržat će dva boda zaostatka.

3. kolo SuperSport HNL-a započelo je današnjim susretom Vukovara i Istre, koji je u Vinkovcima završio 1:1. Sutra će se, prije derbija na Rujevici, od 18:15 sastati Lokomotiva i Gorica, a u nedjelju su na rasporedu dvoboji Varaždin Osijek te Hajduk Slaven Belupo.