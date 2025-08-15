Naši Portali
HNL 3. KOLO

Remi nakon velike borbe: Vukovar i Istra bez pobjednika u Vinkovcima (1-1)

Hina
15.08.2025.
u 20:48

U derbiju kola u subotu se na Rujevici sastaju Rijeka i Dinamo, u subotu će igrati i Lokomotiva i Gorica. Nedjelja donosi ogled Varaždina i Osijeka, te Hajduka i Slaven Belupa

U prvom susretu 3. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 i Istra 1961 su odigrali 1-1. Za novog člana elitnog razreda hrvatskog nogometa Vukovar, to je prvi bod nakon što je izgubio obje utakmice na otvaranju (Lokomotiva i Dinamo). S druge strane Istra je izgubila od Hajduka u prvom kolu, a onda remizirala s Lokomotivom na domaćem terenu.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Stjepana Lončara, a dvije minute kasnije izjednačio je Lovro Banovec. Gosti su prvi zaprijetili u devetoj minuti. Rozić je pobjegao domaćoj obrani, zaobišao golmana, ali je njegov udarac završio u okviru gola. Samo četiri minute kasnije Istra je zatresla suparničku mrežu. Strijelac je bio Lončar, no gol je nakon VAR asistencije poništen zbog prekršaja kojeg je Lončar napravio nad Pavičićem.

Prvu priliku Vukovar je imao u 17. minuti, ali je Banovec pucao pored gola. Istra je povela u 39. minuti. Lončar je "ukrao" loptu Pilju, potom je jurnuo prema golu, prošao Tabinasa i lijepo pogodio za 1-0. No, radost gostiju kratko je trajala. Vukovar je izjednačio samo dvije minute kasnije. Tabinas je ubacio s desne strane, a Banovec glavom pogodio za 1-1.

U nastavku susreta nije bilo velikih prilika sve do 72. minute kada je domaćin uzdrmao okvir suparničkog gola. Pavičić je ubacio, a Gonzalez pucao glavom pogodivši stativu. Međutim, pritom je Kolumbijac napravio prekršaj. Istra je prvu priliku u drugom dijelu imala u 81. minuti, ali je Lawal loše pucao glavom. Tri minute kasnije zaprijetio je i Lončar, jednako loše. U derbiju kola u subotu se na Rujevici sastaju Rijeka i Dinamo, u subotu će igrati i Lokomotiva i Gorica. Nedjelja donosi ogled Varaždina i Osijeka, te Hajduka i Slaven Belupa.

