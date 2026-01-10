Naši Portali
NAPUŠTA SPLIT

Potvrđeno je: Trebao je biti veliko pojačanje, a sada nakon samo pola sezone napušta Hajduk

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.01.2026.
u 11:10

Da će napustiti Split bilo je jasno i prije posljednje utakmice jesenskog dijela sezone

Hajduk je sa španjolskom Almerijom dogovorio prekid posudbe 28-godišnjeg Edgara Gonzaleza. Iskusni stoper stigao je prošlog ljeta na Poljud i očekivalo se da zaoštri konkurenciju u posljednjoj liniji bijelih, no jednostavno se nije nametnuo i skupio je tek šest ligaških nastupa i dva u kup utakmicama.

Da će napustiti Split bilo je jasno i prije posljednje utakmice jesenskog dijela sezone, ali španjolski klub nije želio zaključiti njegovu epizodu u Hrvatskoj dok mu menadžer nije pronašao novi klub. Po svemu sudeći, bivši igrač Espanjola i Betisa karijeru će nastaviti u nekom drugom španjolskom klubu.

192 cm visoki stoper nije se uspio nametnuti u konkurenciji Zvonimira Šarlije i Branimira Mlačića. Hajduk će sada morati potražiti nova rješenja za njegovu poziciju budući da su opcije na poziciji stopera podosta 'tanke'. Splitski klub jučer je potvrdio dolazak mladog Edvina Pašagića, ali riječ je o 16-godišnjem centralnom braniču koji će se vjerojatno razvijati u mladoj momčadi.

Ključne riječi
Almeria Hajduk Edgar Gonzalez

