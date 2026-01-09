Naši Portali
DOBAR POSAO

Svi su ga htjeli, ali bijeli su bili najbrži: Hajduk 'ukrao' bosanskog wunderkida pred nosom Dinamu i Juventusu

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
09.01.2026.
u 14:46

Prvo će se priključiti juniorskoj momčadi Hajduka, ali s obzirom na to koliko je mladih igrača dobilo priliku u Hajduku ove sezone, ne bi trebalo čuditi ukoliko nastupi i za prvu momčad

Dok se čekaju novosti oko seniorske momčadi koja bi u drugom dijelu sezone trebala voditi oštru borbu s Dinamom za naslov prvaka Hrvatske, Hajduk je potvrdio veliki transfer vezan uz juniorsku momčad. Iz švedskog Malmöa stigao je 16-godišnji Edvin Pašagić.

Mladi stoper bosanskohercegovačkih korijea već neko vrijeme plijenio je pozornost mnogih klubova poznatih po razvijanju mladih igrača. Tako su se s njim povezivali Feyenoord, Basel i zagrebački Dinamo, a prošle godine navodno je za njega ozbiljno zagrizao talijanski velikan Juventus. Na kraju su najbrži bili Goran Vučević i Ivan Rakitić i uspjeli ga nagovoriti na dolazak na Poljud.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Pašagić je potpisao trogodišnji ugovor s Hajdukom (nije mogao biti duži obzirom da je riječ o maloljetniku), nakon što je odbio potpisati ugovor s Malmöm. Prvo će se priključiti juniorskoj momčadi Hajduka, ali s obzirom na to koliko je mladih igrača dobilo priliku u Hajduku ove sezone, ne bi trebalo čuditi ukoliko nastupi i za prvu momčad.

Iako je rođen u Švedskoj, Pašagić je odlučio nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ljetos je debitirao za reprezentaciju Zmajeva do 17 godina i to u dobi od samo 15. Pašagić je tehnički vrlo potkovan igrač koji sjajno igra nogom pa je znao zaigrati i u veznom redu.
