Dinamovo krilo odlazi u Portugal: Nakon tri i pol godine Špikić završava maksimirsku epizodu

Dinamo od kraja prošle sezone radi na velikoj reformi momčadi. Mnogi donedavno važni igrači su otišli, a doveden je velik broj novih aduta. Mjesta su između ostalih upraznili Stefan Ristovski, Arijan Ademi i Bruno Petković. Pojačanja su stvorila veliku konkurenciju na svim pozicijama, a za sada su plavi to pretvorili u dvije pobjede u isto toliko utakmica. Pravi test bit će u subotu 16. kolovoza kada gostuju kod Rijeke, a uoči derbija na službenim stranicama objavljili su oproštaj od Darija Špikića.

"Dinamov krilni napadač Dario Špikić završio je svoju maksimirsku epizodu i u novoj će sezoni nastupati za portugalskog prvoligaša Rio Ave. Na polovici prošle sezone iz Dinama je prešao na posudbu u grčki Aris, u međuvremenu se vratio u maksimirski klub i prošao ljetne pripreme upisavši četiri nastupa.

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom

U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja.

Špikić je u Dinamu odigrao 146 službenih utakmica, postigao 20 pogodaka i upisao 15 asistencija. Dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 179 nastupa i 25 pogodaka. Dragi Dario, velika ti hvala na svemu, želimo ti sreću u nastavku karijere."