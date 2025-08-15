Naši Portali
IZLAZNI TRANSFER

Dinamovo krilo odlazi u Portugal: Nakon tri i pol godine Špikić završava maksimirsku epizodu

VL
Autor
vecernji.hr
15.08.2025.
u 17:30

U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa

Dinamo od kraja prošle sezone radi na velikoj reformi momčadi. Mnogi donedavno važni igrači su otišli, a doveden je velik broj novih aduta. Mjesta su između ostalih upraznili Stefan Ristovski, Arijan Ademi i Bruno Petković. Pojačanja su stvorila veliku konkurenciju na svim pozicijama, a za sada su plavi to pretvorili u dvije pobjede u isto toliko utakmica. Pravi test bit će u subotu 16. kolovoza kada gostuju kod Rijeke, a uoči derbija na službenim stranicama objavljili su oproštaj od Darija Špikića.

"Dinamov krilni napadač Dario Špikić završio je svoju maksimirsku epizodu i u novoj će sezoni nastupati za portugalskog prvoligaša Rio Ave. Na polovici prošle sezone iz Dinama je prešao na posudbu u grčki Aris, u međuvremenu se vratio u maksimirski klub i prošao ljetne pripreme upisavši četiri nastupa.

U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja.

Špikić je u Dinamu odigrao 146 službenih utakmica, postigao 20 pogodaka i upisao 15 asistencija. Dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 179 nastupa i 25 pogodaka. Dragi Dario, velika ti hvala na svemu, želimo ti sreću u nastavku karijere."

Dario Špikić Dinamo HNL

NI
Nipos18
18:53 15.08.2025.

Kakav je to poslovni uspjeh najbolje se sjetiti da je Tata prodao Šifa za tri puta veće novce prije 20 godina......

