Cedevitaši upali u Mulinu zamku i prosuli "plus 17", Dinamov veliki preokret

Kako "sabotirati" samog sebe i sve dobro što si do tada učinio pa tako i stečeno vodstvo od 17 koševa. To bi mogao biti radni naslov referata igrača Cedevite Junior nakon poraza u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja protiv gradskog rivala Dinama (79:88).

Nakon povećih problema s napadačkim skokom Dinama, cedevitaši su se uspjeli značajnije odvojiti tek nakon što je u 15. minuti najviši igrač na terenu, centar Filip Kraljević (213 cm), napravio treći prekršaj. Tek tada su domaćini uspijevali kontrolirati skok i ubrzanije igre doći i do 13 koševa prednosti (40:27).

Moralno obeshrabrujuće po dinamovce bila su dva napada cedevitaša potkraj prvog poluvremena koji su završili zakucavanjima Karačića na nabačene lopte suigrače (alley-oop). No, preko tog istog igrača veteran Novačić zabija tricu pa dinamovci na odmor odlaze sa "minus 12".

A tu prednost narančasti su pojačali i na "plus 17" (54:37) i kada su trebali odvesti utakmicu u mirne vode, Dinamov trener Mulaomerović mijenja obranu koja posve zbunjuje cedevitaše koji preko sedam minuta ne uspijevaju zabiti koša. S druge strane, Dinamo se rastrčao i radi seriju od 18:0 za svoje vodstvo (54:55). A za to vrijeme Cedevita Junior ništa ne čini da optereti visokog Kraljevića s četvrtim prekršajem pa to suparnički centar koristi za svojih 20 koševa i 11 skokova što ga uz Vučića (22 koša, 11 skokova) čini igračem utakmice.

Početkom posljednje četvrtine, poletni dinamovci odlaze i na šest koševa prednosti (59:65) a obezglavljene cedevitaše u ravnotežu vraća centar Karačić s dvije trice. No, momčad trenera Dina Repeše i dalje ne pokazuje da ima smislena napadačka rješenja. I pokazalo se još jednom da cedevitaši kada ih ide mogu izgledati sjano ali da se, kada ih stane, iz toga često ne znaju izvući.

Na koncu su Cedevitu Junior dotukli njeni bivši igrači Jacović i Mikšić koji su u završnici zabili presudne trice što je obradovalo njihova trenera Mulaomerovića:

- Ključna je bila promjena obrane a i Jacović nam je dao neku novu energiju. U poluvremenu nismo dobro trčali, postigli smo samo četiri kontraška koša a primili 14 takvih. Drugo poluvrijeme našli smo pozitivnu energiju, petorku koja je puno bolje branila koš. Riskirali jesmo kod nekih suparničkih igrača, takav je bio dogovor i ja sam za to preuzeo odgovornost.

Kako je uspio sačuvati Kraljevića koji je u 15. minuti imao tri prekršaja?

- On je jedan od ključnih igrača za ovu seriju. Mi nažalost cijelu sezonu muku mučimo s pozicijom petice. Kraljević je jako dobro radio u obrani, pogotovo na prodornom Slyju. On je praktički prisiljavao Cedevitine igrače da šutiraju uglavnom izvana. Bila je to sjajna utakmica za gledati no Cedevita Junior je energetski dobra momčad, s dobrim trenerom, i čeka nas težak posao u nedjelju.

A još teži posao čeka trenera narančastih Dina Repešu koji mora pronaći odgovore na neka pitanja koja se nameću.

- Ključ našeg poraza bila je naša obrana u drugom poluvremenu koja je za tih 20 minuta primila 53 koša što je za nas nedopustivo. Znamo da nismo najbolja obrambena momčad no svejedno primiti više od 50 koševa za poluvreme u domaćem prvenstvu je nedopustivo. Osim toga u nekim otvorenim situacijama odgađali smo šutirati. Znam ja da većina njih igra prvi put doigravanje na ovoj razini, s dozom odgovornosti, no to ne znači da se ne uzima šut kada si sam. Jer, oni nemaju pritiska ni s moje niti sa strane kluba da se nešto ekstra mora napraviti. No, odgovornost se mora preuzimati, naročito kada si sam. No, serija je i dalje otvorena i sada nas dvije pobjede dijele od našeg cilja a to je nastup u polufinalu.

A jedno je i to kako to da njegovi igrači nisu uspjeli uvesti Kraljevića barem u četvrti ako ne i u, eliminirajući, peti prekršaj. Istina, Mula ga jest skrivao u zoni no ipak ga se moglo više strateški napadati.

- On jest stajao u reketu a oni su nas puštali da mi šutiramo izvana. No i kada smo Kraljevića izvukli u korner i nismo ga tamo napadali prodorom. Ako se ista pogreška ponavlja više mjeseci onda je to jednostavno to.

Stekao se dojam da cedevitaši, kada ih ide, izgledaju sjajno ali kada ih ne ide onda se iz toga isčupati ne znaju. Pa tako niti protiv suparnika kojeg su u sezoni triput pobijedili.

- Pa tako je devet mjeseci. Ništa novo. Moramo očito napraviti sve da napravimo osjetniju razliku da ne ulazimo u ovakve situacije kao danas. No, to je to što imamo - kazao je Repeša čijem klubu prijeti ispadanje u prvom krugu doigravanja od istog suparnika kao i lani.

S time što je trener tadašnje Cedevite Junior bio upravo Damir Mulaomerović, današnji trener Dinama.