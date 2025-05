Nudi nam se velika prilika: Hrvatski košarkaši doznali potencijalne suparnike u kvalifikacijama za SP

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju ovoga ljeta čekaju pretkvalifikacije za nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se 2027. održati u Kataru. Tek nakon što, nadamo se, u kolovozu uspješno okončamo mini turnir s Danskom i Norveškom, s kojeg dvije od tri reprezentacije viziraju mjesto u pravim" kvalifikacijama, idemo na pravi posao.

Na danas održanom ždrijebu u Dohi saznali smo da će Hrvatska u slučaju da skupinu sa skandinavskim protivnicima završi na prvom mjestu u kvalifikacijama igrati protiv Njemačke, Izraela i Cipra. Tri najbolje reprezentacije iz te skupine (E) idu dalje i križaju se s tri najbolje iz skupine F u kojoj su Latvija, Poljska te dvije iz pretkvalifikacijske skupine C u kojoj su Nizozemska, Austrija i Bugarska.

U slučaju da Hrvatska s Danskom i Norveškom svoje pretkvalifikacije završi na drugom mjestu, u kvalifikacijama bi igrali u skupini A sa Španjolskom, Gruzijom i još jednim pretkvalifikantom. Tada bi se tri najbolje iz te skupine križale s Grčkom, Crnom Gorom, Portugalom i potencijalno pretkvalifikantom.

Zvuči komplicirano, no na prvu, teško se oteti dojmu da je ovo baš dobar ždrijeb za Hrvatsku. Podsjetimo, nismo bili na zadnja dva Svjetska prvenstva, na zadnje dvije Olimpijske igre, a neće nas po prvi puta biti ni na Eurobasketu ovog ljeta. Dakle, nakon što u kolovozu odradimo pretkvalifikacije, od rujna nas čekaju tri "prozora" u pravim kvalifikacijama gdje hvatamo jedno od prva tri mjesta u skupini za nastavak, odnosno veliku skupinu od šest reprezentacija s "prozorima" na jesen 2026. i u zimu 2027., iz koje će tri reprezentacije ostvariti plasman na SP. Put tek počinje, ali treba krenuti...

EUROPSKE KVALIFIKACIJE

Skupina A: Španjolska, Gruzija, 1. iz skupine A pretkvalifikacija (Ukrajina, Slovačka, Švicarska), 2. iz skupine D pretkvalifikacija (Hrvatska, Danska, Norveška).

Skupina B: Grčka, Crna Gora, Portugal, 1. iz skupine B pretkvalifikacija (S. Makedonija, Rumunjska, Mađarska)

Skupina C: Srbija, Turska, BiH, 2. iz skupine A pretkvalifikacija (Ukrajina, Slovačka, Švicarska)

Skupina D: V. Britanija, Italija, Island, Litva

Skupina E: 1. iz skupine D pretkvalifikacija (Hrvatska, Danska, Norveška), Njemačka, Izrael, Cipar

Skupina F. Latvija, Poljska, 2. iz skupine C pretkvalifikacija (Nizozemska, Austrija, Bugarska), 1. iz skupine C pretkvalifikacija (Nizozemska, Austrija, Bugarska)

Skupina G: Francuska, Belgija, Finska, 2. iz skupine B pretkvalifikacija (S. Makedonija, Rumunjska, Mađarska)

Skupina H: Slovenija, Češka, Švedska, Estonija.