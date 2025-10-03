Budimir igrao u preokretu Osasune, Kramarić nije uspio pomoći Hoffenheimu

Nogometaši Osasune preokretom su došli do pobjede pred svojim navijačima u prvoj utakmici 8. kola španjolske La Lige, u kojoj su svladali Getafe s 2-1.

Gosti iz Madrida poveli su u 23. minuti golom Borje Mayorala, a domaćin je izjednačio na samom kraju prvog dijela prekrasnim pogotkom Abela Bretonesa (45+3). Pobjedu momčadi iz Pamplone donio je Alejandro Catena u 90. minuti, golom glavom nakon jedinog udarca iz kuta za Osasunu.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu, a u prvom dijelu je na njemu potencijalno mogao biti dosuđen kazneni udarac, ali je pri upućivanju lopte bio u minimalnom zaleđu.

Osasuna je sa 10 bodova privremeno skočila na 11. mjesto, a Getafe je s bodom više na osmoj poziciji. Vodeća Barcelona ima 19 bodova, jedan više od Real Madrida.

Treći domaći poraz Hoffenheima, tri boda Koelnu

Nogometaši Hoffenheima doživjeli su i treći poraz na svom stadionu u novoj sezoni njemačke Bundeslige, a u petak je bodove s PreZero Arene odnio Koeln pobijedivši s 1-0.

Said El Mala je u 16. minuti postigao jedini pogodak na utakmici, kojim je Koel došao do treće pobjede u njemačkom prvenstvu i privremeno skočio na četvrto mjesto sa 10 bodova.

Hoffenheim je ostao na sedam bodova i zauzima 10. poziciju. Vodeći Bayern ima maksimalnih 15 bodova iz pet nastupa, dva više od Borussije Dortmund.

U novom porazu Hoffenheima hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić je igrao od 71. minute, ali ni on nije donio promjenu rezultata.

Italija: Verona - Sassuolo 0-1

Nogometaši Verone su i nakon šestog kola Serie A ostali u krugu momčadi bez pobjede, a u petak ih je pred njihovim navijačima pobijedio gostujući Sassuolo s minimalnih 1-0.

Pogodak odluke pao je u 71. minuti, kad je domaći vratar Lorenzo Montipo uspio obraniti kazneni udarac Andrei Pinamontiju, ali je igrač Sassuola dočekao odbijenu loptu i poslao ju u mrežu.

To je bilo dovoljno za treću pobjedu Sassuola koji je sa devet bodova na osmom mjestu Serie A. Verona je s tri boda ostala na 17. poziciji.

Domagoj Bradarić je bio u početnoj postavi domaće momčadi, a igrao je do 86. minute.

Na vrhu ljestvice su tri kluba sa 12 bodova iz pet nastupa: Milan, Napoli i Roma. Juventus je četvrti s 11 bodova.