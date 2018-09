Brozović ničim izazvan napao Pjanića: Nisam kao on, meni to ne treba

Marcelo Brozović u subotu je golom u sudačkoj nadoknadi Interu donio pobjedu protiv Sampdorije (1:0) u 5. kolu talijanskog prvenstva. Nakon utakmice prozvao je BiH reprezentativca Miralema Pjanića.

- Što se tiče moga gola, nisam ja kao Pjanić. Meni ne treba pomoć sudac i penali kao njemu - rekao je Brozović, a prenosi SportSport.ba. Hrvatski reprezentativac vjerojatno je aludirao na dva jedanaesterca koja je Pjanić zabio protiv Valencije prošle srijede.

Brozović je prokomentirao i pobjedu protiv Sampdorije.

- Bila je to teška utakmica, ali to smo i očekivali. Pobijedili smo golom u posljednjoj minuti i jako smo sretni zbog toga. Moramo nastaviti ovako. Uspjeli smo slaviti dva puta u nekoliko dana i to moramo stalno raditi. Inter jednostavno mora pobjeđivati, počevši od Fiorentine idućeg utorka - smatra Brozović.

