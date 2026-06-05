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POČIVAO U MIRU

Iznenada preminuo slavni glumac uslijed zdravstvenih komplikacija, javile se neutješne kćeri

Foto: Pixabay
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.06.2026.
u 18:34

Head je međunarodnu slavu stekao krajem 1990-ih kao Rupert Giles u popularnoj fantastičnoj seriji za mlade. Nakon Buffy, ostvario je zapažene uloge u humorističnoj seriji Little Britain, utjelovio kralja Uthera Pendragona u BBC-jevoj seriji Merlin, a nedavno se pojavio i kao bivši vlasnik nogometnog kluba Rupert Mannion u seriji Ted Lasso.

Britanski glumac Anthony Head, najpoznatiji po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira", "Ted Lasso", "Merlin" i "Little Britain", preminuo je u 72. godini, prenosi BBC News. Head je međunarodnu slavu stekao krajem 1990-ih kao Rupert Giles u popularnoj fantastičnoj seriji za mlade. Nakon Buffy, ostvario je zapažene uloge u humorističnoj seriji Little Britain, utjelovio kralja Uthera Pendragona u BBC-jevoj seriji Merlin, a nedavno se pojavio i kao bivši vlasnik nogometnog kluba Rupert Mannion u seriji Ted Lasso. Njegov glumački opus obuhvaća i nastupe u filmovima i serijama poput Željezna Lady, Uvjeravanje, The Inbetweeners i Manchild.

Njegove kćeri, Emily i Daisy, potvrdile su da je Head preminuo mirno, okružen obitelji, uslijed komplikacija uzrokovanih upalom pluća. "Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca", stoji u njihovoj izjavi. "Bila je i zauvijek će biti čast i privilegija biti njegove kćeri te iz prve ruke svjedočiti utjecaju koji je on i njegov rad imali na toliko mnogo ljudi."

Foto: Profimedia

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Dodale su kako znaju "koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavateljima serija u kojima je glumio". Istaknule su i da je Anthony Head "jako volio svoj posao" i da se "uvijek smatrao nevjerojatno sretnim". Obitelj je poručila da će "njegova ostavština živjeti" te da se smatraju sretnima što su tijekom cijele njegove karijere mogli svjedočiti njegovom radu i strasti prema glumi.

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Ključne riječi
glumac smrt Anthony Head showbiz

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