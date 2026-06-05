Neugodno iznenađenje za gledatelje na Roland Garrosu: Organizatori im obećali vratiti novac

Nakon što je Alexander zverev postao prvi finalist ovogodišnjeg Roland Garrosa pobjedom nad Jakubom Menšikom od 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, gledatelji na stadionu Phillipe-Chatriere s nestrpljenjem su čekali drugi polufinalni dvoboj između Flavija Cobollija i Mattea Arnaldija. Navijači će nažalost kući otići razočarani budući da meča nije ni bilo.

Arnaldi je zbog zaraze virusom morao predati meč prije nego što je uopće počeo pa se Cobolli plasirao u finale bez ijednog odigranog poena. Kako se talijanski derbi u polufinalu nije održao, organizatori drugog Grand Slam turnira sezone obećali su gledateljima vratiti novac.

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Cobolli će tako u nedjelju imati priliku doći do svog prvog Grand Slam naslova protiv Alexandera Zvereva. 14. igrač svijeta eventualnom pobjedu osigurao bi si popravak renkinga te bi mogao skočiti sve do petog mjesta na ATP ljestvici. Protiv Zvereva je dosad igrao četiri puta i ima samo jednu pobjedu, iz polufinala Münchena u travnju ove godine.

Arnaldi je bio jedna od senzacija turniru, uz Maju Chwalinsku. 104. igrač svijeta došao je sve do polufinala, ali nažalost njegova je priča završila neslavno.