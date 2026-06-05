FOTO Nevjerojatno! Sin Dragana Bjelogrlića ljubi fatalnu pjevačicu, sve se okrenulo u nekoliko mjeseci

Proteklih mjesec dana srpski mediji luduju zbog navodnog novog estradnog para, glumca Alekseja Bjelogrlića i pop-pjevačice Sare Jo. Sin slavnog srbijanskog glumca Dragana Bjelogrlića, navodno je već neko vrijeme u vezi s popularnom pjevačicom, a mediji su ovu informaciju popratili brojnim fotografijama i snimkama. Naime, prije nekoliko mjeseci Sara Jovanović viđena je u jednom beogradskom lokalu u društvu mladog glumca. Snimke pokazuju da su njih dvoje djelovali vrlo blisko, opušteno su se ponašali, razmjenjivali nježnosti, grlili se i uživali u međusobnom društvu, ne mareći za poglede ostalih gostiju. Sara Jo, poznatija po hitovima poput "Nemam vremena za to", "Mili" i "Pokvariš mi san", nedavno je prekinula vezu s plesačem i koreografom Žigom Soltarom nakon pet godina. Ova vijest iznenadila je javnost, s obzirom na to da su Sara i Žiga nedavno zajedno viđeni na jednom beogradskom eventu.

Prema pisanju Telegrafa i Blica, Aleksej Bjelogrlić navodno je ozvaničio vezu s pjevačicom objavom njezine fotografije na svom Instagram storyju. Nakon što je on fotografirao Saru, ona je uzvratila istom mjerom, podijelila je njegovu fotografiju na svom Instagramu na kojoj se smije i puši cigaretu, što je mnoge dodatno zaintrigiralo.

Srpska pop-pjevačica Sara Jo Foto: Antonio Ahel

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Ova navodna veza mnoge je iznenadila, s obzirom na to da je ljubavni brodolom Sare i Žige nastupio gotovo preko noći. Istovremeno, i Aleksej je, kako se navodi, prekinuo vezu s manekenkom Jelenom Zloporubović, s kojom se pojavio u siječnju ove godine na premijeri filma "Svadba", u kojem jednu od glavnih uloga tumači njegov otac, Dragan Bjelogrlić. Sve u svemu, medijska pažnja oko ovog para ne jenjava, a obožavatelji s nestrpljenjem prate svaki njihov potez, dok mediji spekuliraju o razvoju njihove veze.