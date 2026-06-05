FOTO Nives Celzijus podigla temperaturu novom objavom: Crna haljinica jedva obuzdala njezine bujne obline

Glumica, pjevačica, spisateljica i Influencerica Nives Celzijus svojom je posljednjom objavom na Instagramu ponovno uspjela zaintrigirati svojih gotovo pola milijuna pratitelja.
Glumica, pjevačica, spisateljica i Influencerica Nives Celzijus svojom je posljednjom objavom na Instagramu ponovno uspjela zaintrigirati svojih gotovo pola milijuna pratitelja.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Pjevačica je podijelila galeriju od pet fotografija na kojima pozira u izazovnom izdanju, odmarajući se na vanjskoj ležaljci.
Pjevačica je podijelila galeriju od pet fotografija na kojima pozira u izazovnom izdanju, odmarajući se na vanjskoj ležaljci.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Uz objavu je kratko i provokativno poručila: "Grrrr, gledaš me...".
Uz objavu je kratko i provokativno poručila: "Grrrr, gledaš me...".
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Na fotografijama Nives nosi ultrakratku i pripijenu crnu haljinu sjajnog, vinilnog materijala koja je jedva obuzdali njezine obline, dok joj je kosa stilizirana u popularni "wet look". Cijelu kombinaciju zaokružila je velikim crnim naočalama mačkastog oblika.
Na fotografijama Nives nosi ultrakratku i pripijenu crnu haljinu sjajnog, vinilnog materijala koja je jedva obuzdali njezine obline, dok joj je kosa stilizirana u popularni "wet look". Cijelu kombinaciju zaokružila je velikim crnim naočalama mačkastog oblika.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Pozornim pratiteljima nije promaknuo ni detalj koji viri ispod ruba haljine na gornjem dijelu njezinog lijevog bedra. Riječ je o cvjetnoj tetovaži koju je Nives napravila krajem 2025. godine, a čiji je proces izrade tada također podijelila na društvenim mrežama.
Pozornim pratiteljima nije promaknuo ni detalj koji viri ispod ruba haljine na gornjem dijelu njezinog lijevog bedra. Riječ je o cvjetnoj tetovaži koju je Nives napravila krajem 2025. godine, a čiji je proces izrade tada također podijelila na društvenim mrežama.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju brojni komentari i komplimenti. "Grmiš, sve puca na tebi", "Prelijepo izgledaš", "Seksi", samo su neke od poruka oduševljenih obožavatelja, uz nezaobilazne emotikone vatre i srca koji su preplavili odjeljak za komentare.
Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju brojni komentari i komplimenti. "Grmiš, sve puca na tebi", "Prelijepo izgledaš", "Seksi", samo su neke od poruka oduševljenih obožavatelja, uz nezaobilazne emotikone vatre i srca koji su preplavili odjeljak za komentare.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/