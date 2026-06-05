FOTO Nives Celzijus podigla temperaturu novom objavom: Crna haljinica jedva obuzdala njezine bujne obline

Na fotografijama Nives nosi ultrakratku i pripijenu crnu haljinu sjajnog, vinilnog materijala koja je jedva obuzdali njezine obline, dok joj je kosa stilizirana u popularni "wet look". Cijelu kombinaciju zaokružila je velikim crnim naočalama mačkastog oblika.
Pozornim pratiteljima nije promaknuo ni detalj koji viri ispod ruba haljine na gornjem dijelu njezinog lijevog bedra. Riječ je o cvjetnoj tetovaži koju je Nives napravila krajem 2025. godine, a čiji je proces izrade tada također podijelila na društvenim mrežama.
Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju brojni komentari i komplimenti. "Grmiš, sve puca na tebi", "Prelijepo izgledaš", "Seksi", samo su neke od poruka oduševljenih obožavatelja, uz nezaobilazne emotikone vatre i srca koji su preplavili odjeljak za komentare.