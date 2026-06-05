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OČEVIM STOPAMA

Sin srpske legende vratio se u milanski Inter nakon sjajne sezone: Tvorit će mladi tandem s Hrvatom

UEFA Champions League - Club Brugge v Olympique de Marseille
YVES HERMAN/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.06.2026.
u 19:34

Sljedeće sezone tako bi trebao tvoriti dvojac mladih, talentiranih veznjaka zajedno s hrvatskim reprezentativcem Petrom Sučićem

Aleksandar Stanković odradio je odličnu sezonu u belgijskom Club Brugge u koji je stigao prošlog ljeta za 12 milijuna eura. Za momčad koja se pod vodstvom Ivana Leke okitila naslovom prvaka Belgije odigrao je 55 utakmica i zabio devet golova te dodao pet asistencija. Milanski Inter zato je odlučio aktivirati opciju prvokupa i vratiti ga u svoje redove za 23 milijuna eura nakon samo jedne sezone.

20-godišnji srpski reprezentativac tako se vraća u redove Nerazzura za čije je juniorske momčadi nastupao, ali još nije debitirao za prvu momčad. Sljedeće sezone tako bi trebao tvoriti dvojac mladih, talentiranih veznjaka zajedno s hrvatskim reprezentativcem Petrom Sučićem. Stankovićev dolazak nastavak je pokušaja Intera da pomladi momčad, a mladi Srbin može se nadati velikoj minutaži sljedeće sezone.

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Aleksandar već ima i osam nastupa za A selekciju Srbije iako ima samo 20 godina, uspio je zabiti i jedan gol. Ima i talijansko državljanstvo budući da je rođen u toj zemlji dok mu je otac Dejan igrao također za Inter. Dejan Stanković za Nerazzure je upisao čak 326 nastupa između 2004. i 2013. 

Osim Dejana, koji danas obnaša funkciju trenera Crvene Zvezde,  i Aleksandra, nogometom se bavi i Filip Stanković. On je Dejanov stariji sin, a ove sezone je kao prvi vratar Venezije izborio povratak u elitni rang talijanskog nogometa.
Ključne riječi
Petar Sučić Inter sin Aleksandar Stanković Dejan Stanković

Komentara 1

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Avatar argus100
argus100
20:20 05.06.2026.

J.... vas legende, pa dokle više? Iz inkubatora izvlačite nove i nove. Kad ćete shvatiti,, mi smo druga država, oni tamo,, nisu nam uopće zanimljivi.

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