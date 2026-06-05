Uskoro nam stiže pomrčina stoljeća: Dan će se pretvoriti u noć, ovaj prizor nećemo vidjeti do 2114.

Svatko tko je svjedočio potpunoj pomrčini Sunca, poput one koja je u travnju 2024. godine prešla Sjevernu Ameriku, opisuje je kao iskustvo koje mijenja život. Kratkotrajni trenutak u kojem dan postaje sumrak, tišina koja zavlada prirodom i blještava Sunčeva korona koja se pojavi oko crnog diska Mjeseca prizor je koji se ureže u pamćenje. No, dok se dojmovi s tog događaja još sliježu, astronomi i zaljubljenici u svemir već usmjeravaju svoje poglede prema 2. kolovozu 2027. godine. Tog će se dana dogoditi nebeski spektakl koji se s pravom naziva "pomrčina stoljeća", događaj koji će po svom trajanju i dramatičnosti nadmašiti gotovo sve što smo imali prilike vidjeti. Prema američkom Nacionalnom solarnom opservatoriju, Ovaj kozmički ples bit će najduža potpuna pomrčina na lako dostupnom kopnu u ovom stoljeću, nudeći priliku generaciji da svjedoči jedinstvenoj nebeskoj pojavi.

Ono što pomrčinu 2027. godine čini toliko izvanrednom jest njezino trajanje. Na vrhuncu, u blizini egipatskog grada Luxora, potpuna tama trajat će čak šest minuta i 23 sekunde. Takva iznimna duljina rezultat je savršenog poravnanja nebeske mehanike. Mjesec će se u tom trenutku nalaziti blizu svoje točke perigeja, odnosno najbliže Zemlji, zbog čega će njegov prividni promjer na nebu biti veći. Istovremeno, Zemlja će biti blizu afela, svoje najudaljenije točke od Sunca, pa će se Sunce činiti nešto manjim. Ta kombinacija omogućuje Mjesecu da na dulje vrijeme u potpunosti zakloni Sunčev disk. Radi se o najdužem totalitetu još od 1991. godine, a sljedeća prilika za promatranje pomrčine sličnog trajanja neće se ukazati sve do 3. lipnja 2114. godine, što ovaj događaj čini uistinu jedinstvenim.

Putanja totaliteta, široka oko 258 kilometara, protezat će se od Atlantskog oceana, preko Gibraltarskog tjesnaca, pa sve do Indijskog oceana, prelazeći preko južne Španjolske, sjevernog Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije. Gradovi poput Cádiza i Málage u Španjolskoj, Tangiera u Maroku te Sfaxa u Tunisu naći će se u Mjesečevoj sjeni. Ipak, epicentar događaja bez sumnje će biti Egipat, posebice područje oko drevnog grada Luxora, doma Doline kraljeva i veličanstvenih hramova. Ondje će se dogoditi maksimalno trajanje pomrčine, pružajući posjetiteljima jedinstvenu priliku da svjedoče potpunom mraku usred dana, okruženi povijesnim spomenicima starim tisućama godina. Djelomična pomrčina bit će vidljiva s golemog područja, uključujući gotovo cijelu Europu, Afriku i Bliski istok.

Iskustvo potpune pomrčine Sunca daleko je više od samog pogleda na nebo. Kako se Mjesec počne približavati Suncu, svjetlost poprima neobičan, srebrnkast ton, a sjene postaju oštrije. Temperatura osjetno pada, a vjetar se smiruje. U trenutku totaliteta, kada posljednji tračak Sunca nestane, nastupa dramatična tama. Na nebu se pojavljuju najsjajnije zvijezde i planeti, a na horizontu se može vidjeti prizor sličan zalasku sunca u svih 360 stupnjeva. Tada se ukazuje i glavna nagrada, Sunčeva korona, vanjska atmosfera naše zvijezde, koja se prostire u obliku eteričnog, biserno bijelog vijenca oko crnog Mjeseca. To je jedinstvena prilika za znanstvenike da proučavaju koronu, čija je dinamika ključna za razumijevanje solarnih oluja i njihovog utjecaja na Zemlju.

Očekuje se da će ovaj događaj privući ogroman broj turista. Procjenjuje se da unutar putanje totaliteta živi oko 89 milijuna ljudi, no očekuje se da će se još milijuni uputiti na put kako bi svjedočili ovom fenomenu. Već sada, godinama unaprijed, hoteli u južnoj Španjolskoj i Maroku bilježe visoku popunjenost, a turističke agencije predviđaju ekonomski poticaj vrijedan milijune eura. Ključan faktor za sve lovce na pomrčine bit će vremenska prognoza. Prema klimatološkim analizama, Egipat i istočna Libija nude gotovo zajamčeno vedro nebo, s vjerojatnošću oblaka blizu nule. Međutim, to dolazi s cijenom - temperature u kolovozu mogu doseći i do 43 Celzijeva stupnja.

S druge strane, južna Španjolska nudi pristupačniju opciju, no s nešto većim rizikom od oblaka, osobito u blizini obale. Zanimljivo je da će Španjolska imati rijetku priliku doživjeti dvije potpune pomrčine u samo godinu dana, jednu 2026., a drugu 2027. godine. Na kraju, ključno je zapamtiti sigurnost. Gledanje izravno u Sunce, čak i kada je djelomično prekriveno, može uzrokovati trajno oštećenje vida. Jedini siguran način promatranja je kroz specijalizirane solarne filtre ili "naočale za pomrčinu". Obične sunčane naočale, bez obzira na zatamnjenost, nisu dovoljne i mogu biti izuzetno opasne. Tek tijekom kratkih minuta potpune tame, kada je Sunčev disk u potpunosti zaklonjen, sigurno je pogledati golim okom i uživati u veličanstvenom prizoru korone.