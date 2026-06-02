Srpska grupa hakera hvalila se da je upala u Dinamo i da dijele osobne podatke članova: Plavi se oglasili

Hakersa grupa INF GRUPA koja za sebe kaže da je iz Srbije tvrdi kako je upala u Dinamovu službenu stranicu gnk.dinamo.hr i došla do osobnih podataka više od 50 tisuća korisnika. Tvrde kako besplatno distribuiraju imena i prezimena, brojeve telefona, e-mail adrese, gradove, datume rođenja, adrese prebivališta i OIB-e. Podaci se vjerojatno odnose na članove kluba. Ista skupina nedavno je upala u stranice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH.

O svemu se oglasio Dinamo. Evo što su rekli u službenom priopćenju:

- GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web stranicama GNK Dinamo. U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost. GNK Dinamo će sljedeću obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije - napisali su.



