DETALJI INCIDENTA

Srpska grupa hakera hvalila se da je upala u Dinamo i da dijele osobne podatke članova: Plavi se oglasili

Nogometaši Dinama pobjednici su SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
02.06.2026.
u 12:06

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije  i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova

Hakersa grupa INF GRUPA koja za sebe kaže da je iz Srbije tvrdi kako je upala u Dinamovu službenu stranicu gnk.dinamo.hr i došla do osobnih podataka više od 50 tisuća korisnika. Tvrde kako besplatno distribuiraju imena i prezimena, brojeve telefona, e-mail adrese, gradove, datume rođenja, adrese prebivališta i OIB-e. Podaci se vjerojatno odnose na članove kluba. Ista skupina nedavno je upala u stranice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH.

O svemu se oglasio Dinamo. Evo što su rekli u službenom priopćenju:

- GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web stranicama GNK Dinamo. U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije  i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost. GNK Dinamo će sljedeću obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije - napisali su. 
Ključne riječi
članovi hakerski napad Dinamo

Komentara 2

CE
CenzuriranUskoro
12:22 02.06.2026.

Štednja, ne želite platiti čovjeka da vam održava nego outsorce-ate firme koje isto tako gledaju da IT-ovca što manje plate. Sve je povezano na istim domenama jer je tako lakše ovim firmama, a lozinka administratora kraj računala gdje wolt dostavlja gablec.

AN
Antonio1952
12:15 02.06.2026.

Nista o uvredljivim porukama koje su ti c..nici ostavili.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

