Reprezentativac Srbije dolazi u Rijeku zamijeniti kapetana na odlasku?

Kapetan Rijeke Martin Zlomislić trebao bi napustiti klub i za 500 tisuća eura preseliti u kazahstanski Qarabag. Reprezentativac BiH u posljednjih nekoliko sezona bio je jedan od ključnih igrača te bi ga trebalo biti teško zamijeniti, ali po svemu sudeći Rijeka ima spremnu zamjenu. Poljski mediji pišu kako je klub s Kvarnera zainteresiran za Veljka Ilića.

Riječ je o 22-godišnjem vrataru Widzewa iz Lodza i vrataru koji je prošao sve mlađe dobne selekcije srpske reprezentacije, a dobio je i nekoliko poziva za A selekciju. On je u poljski klub stigao prošlog ljeta iz srpskog TSC-a iz Bačke Topole gdje se etablirao kao jedan od najvećih vratarskih talenata u toj zemlji.

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Platili su ga 500 tisuća eura, ali prva sezona u Widzewu za Ilića nije prošla kako je očekivano. Minute je dobivao na kapaljku jer status prvog vratara imao je Maciej Kikolski. Ilić je tako izgubio kontinuitet koji je potreban mladom vrataru za razvoj pa se odlazak nameće kao logičan izbor.

Riječ je o modernom prototipu vratara. Visok je 195 centimetara i dobar je u izgradnji igre kroz igru s loptom u nogama. Trenutačno se nalazi na okupljanju srpske reprezentacije, a ostaje za vidjeti hoće li se nakon toga zaputiti u Rijeku.