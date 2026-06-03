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Održan ždrijeb HNL-a: Evo protiv koga Dinamo kreće u obranu naslova i kada je na rasporedu prvi derbi

VL
Autor
Hina
03.06.2026.
u 18:58

Već u drugom kolu 8. kolovoza Dinamo gostuje kod Rijeke na Rujevici. Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka je na rasporedu u 8. kolu

Ždrijeb za utakmice nove sezone SuperSport HNL-a, koja počinje 1. kolovoza, održan je u srijedu u prostorijama HNS-a i prvak Dinamo u obranu naslova kreće kod kuće utakmicom protiv Slaven Belupa. 

U prvom kolu Rijeka kod kuće igra protiv novopečenog prvoligaša Rudeša, Varaždin dočekuje Hajduk, Istra 1961 Lokomotivu, a Gorica Osijek.

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Već u drugom kolu 8. kolovoza Dinamo gostuje kod Rijeke na Rujevici. Prvi derbi između Hajduka i Dinama na rasporedu je u 9. kolu i igra se na Poljudu. Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka je na rasporedu u 8. kolu.  Hajduk sezonu zaključiti na prilično "paklen" način, s dva derbija, prvo kod kuće s Rijekom, a zatim i u gostima kod Dinama. Sezona završava derbijem između Dinama i Hajduka u Zagrebu.

Sezona SHNL-a 2026./2027.

1. kolo, 1. 8. 2026.
Rijeka - Rudeš
Dinamo - Slaven Belupo
Varaždin - Hajduk
Istra 1961 - Lokomotiva
Gorica - Osijek

2. kolo, 8. 8. 2026.
Rudeš - Osijek
Lokomotiva - Gorica
Hajduk - Istra 1961
Slaven Belupo - Varaždin
Rijeka - Dinamo

3. kolo, 15. 8. 2026.
Dinamo - Rudeš
Varaždin - Rijeka
Istra 1961 - Slaven Belupo
Gorica - Hajduk
Osijek - Lokomotiva

4. kolo, 22. 8. 2026.
Rudeš - Lokomotiva
Hajduk - Osijek
Slaven Belupo - Gorica
Rijeka - Istra 1961
Dinamo - Varaždin

5. kolo, 29. 8. 2026.
Varaždin - Rudeš
Istra 1961 - Dinamo
Gorica - Rijeka
Osijek - Slaven Belupo
Lokomotiva - Hajduk

6. kolo, 5. 9. 2026.
Rudeš - Hajduk
Slaven Belupo - Lokomotiva
Rijeka - Osijek
Dinamo - Gorica
Varaždin - Istra 1961

7. kolo, 12. 9. 2026.
Istra 1961 - Rudeš
Gorica - Varaždin
Osijek - Dinamo
Lokomotiva - Rijeka
Hajduk - Slaven Belupo

8. kolo, 19. 9. 2026.
Rudeš - Slaven Belupo
Rijeka - Hajduk
Dinamo - Lokomotiva
Varaždin - Osijek
Istra 1961 - Gorica

9. kolo, 10. 10. 2026.
Gorica - Rudeš
Osijek - Istra 1961
Lokomotiva - Varaždin
Hajduk - Dinamo
Slaven Belupo - Rijeka
Ključne riječi
derbi Ždrijeb HNL Hajduk Dinamo

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