Održan ždrijeb HNL-a: Evo protiv koga Dinamo kreće u obranu naslova i kada je na rasporedu prvi derbi

Ždrijeb za utakmice nove sezone SuperSport HNL-a, koja počinje 1. kolovoza, održan je u srijedu u prostorijama HNS-a i prvak Dinamo u obranu naslova kreće kod kuće utakmicom protiv Slaven Belupa.

U prvom kolu Rijeka kod kuće igra protiv novopečenog prvoligaša Rudeša, Varaždin dočekuje Hajduk, Istra 1961 Lokomotivu, a Gorica Osijek.

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Već u drugom kolu 8. kolovoza Dinamo gostuje kod Rijeke na Rujevici. Prvi derbi između Hajduka i Dinama na rasporedu je u 9. kolu i igra se na Poljudu. Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka je na rasporedu u 8. kolu. Hajduk sezonu zaključiti na prilično "paklen" način, s dva derbija, prvo kod kuće s Rijekom, a zatim i u gostima kod Dinama. Sezona završava derbijem između Dinama i Hajduka u Zagrebu.

Sezona SHNL-a 2026./2027. 1. kolo, 1. 8. 2026. Rijeka - Rudeš Dinamo - Slaven Belupo Varaždin - Hajduk Istra 1961 - Lokomotiva Gorica - Osijek 2. kolo, 8. 8. 2026. Rudeš - Osijek Lokomotiva - Gorica Hajduk - Istra 1961 Slaven Belupo - Varaždin Rijeka - Dinamo 3. kolo, 15. 8. 2026. Dinamo - Rudeš Varaždin - Rijeka Istra 1961 - Slaven Belupo Gorica - Hajduk Osijek - Lokomotiva 4. kolo, 22. 8. 2026. Rudeš - Lokomotiva Hajduk - Osijek Slaven Belupo - Gorica Rijeka - Istra 1961 Dinamo - Varaždin 5. kolo, 29. 8. 2026. Varaždin - Rudeš Istra 1961 - Dinamo Gorica - Rijeka Osijek - Slaven Belupo Lokomotiva - Hajduk 6. kolo, 5. 9. 2026. Rudeš - Hajduk Slaven Belupo - Lokomotiva Rijeka - Osijek Dinamo - Gorica Varaždin - Istra 1961 7. kolo, 12. 9. 2026. Istra 1961 - Rudeš Gorica - Varaždin Osijek - Dinamo Lokomotiva - Rijeka Hajduk - Slaven Belupo 8. kolo, 19. 9. 2026. Rudeš - Slaven Belupo Rijeka - Hajduk Dinamo - Lokomotiva Varaždin - Osijek Istra 1961 - Gorica 9. kolo, 10. 10. 2026. Gorica - Rudeš Osijek - Istra 1961 Lokomotiva - Varaždin Hajduk - Dinamo Slaven Belupo - Rijeka