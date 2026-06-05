Senzacionalni Talijan otkrio razlog predaje meča na RG: 'Liječnik mi je dao nešto, ali ne mogu se pomaknuti'

Matteo Arnaldi imao je priliku ispisati povijest tenisa. 104. igrač svijeta sjajnom igrom dogurao je sve do polufinala drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. U talijanskom polufinalu protiv Flavija Cobbolija mogao je izboriti finale i susret s Alexanderom Zverevom.

Nažalost, zbog problema s virusom morao je predati meč samo nekoliko minuta prije nego što je uopće počeo. Potom je na konferenciji za medije objasnio razloge odustajanja.

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- Teško je biti ovdje. Nisam ovo želio učiniti, ali sinoć sam se počeo osjećati loše. Jučer sam se osjećao dobro. Odradio sam trening i sve što je trebalo. Osjećao sam se dobro. Nakon večere počeo sam osjećati nelagodu u trbuhu. Pomislio sam, u redu, samo mi je nešto loše sjelo. No, probudio sam se u jedan ujutro i počeo povraćati. Nisam se osjećao najbolje pa sam pokušao zaspati - započeo je pa nastavio:

- Nisam uopće mogao spavati. U šest ili sedam ujutro opet sam povraćao, ovaj put prilično jako. Pozvali smo liječnika u sobu. Došao je i dao mi nešto. Nadao sam se da je to samo nešto od večere - dodao je pa otkrio kako je kroz dan imao problema s groznicom:

- Imao sam groznicu tijekom dana. Ne mogu se pomaknuti, ne mogu jesti, ne mogu piti. Svaki put kad bih nešto pojeo ili popio, morao bih natrag u kupaonicu. Tako da, teško je. S obzirom na to kakav je turnir bio, koliko sam sati proveo na terenu, zapravo sam se osjećao vrlo dobro. Odustati od svog prvog Grand Slam polufinala nije nešto što biste ikome poželjeli. Pokušao sam se pripremiti i vidjeti mogu li izaći na teren, ali svaki put kad bih ustao, osjetio bih vrtoglavicu i ne bih se osjećao dobro. Prilično sam siguran da mi neće biti dobro ako opet pokušam jesti. Nije bilo načina da igram. Žao mi je svih navijača, ali ovo je bila ispravna odluka za mene - zaključio je.

Nakon njegovog odustajanja, organizatori turnira odlučili su vratiti novac gledateljima na centralnom terenu. Cobolli se tako probio u svoje prvo Grand Slam finale gdje će u nedjelju igrati protiv sjajnog Nijemca. Zverev također nema nijedan Grand Slam naslov u karijeri, a u njihova dosadašnja četiri susreta tri puta je svladao Cobollija.