Dinamo odbio ponudu od 12 milijuna eura, smatraju da je ovaj igrač najbolji stoper svijeta u svom godištu

U Dinamu nitko od igrača nije na prodaju, ali su zapravo svi na prodaju. Tako je uvijek i u Dinamu i u većini naših klubova, nijedan klub neće reći da prodaje nekog od svojih igrača jer to znači da klubu gori pod nogama zbog financijske situacije, a onda potencijalni kupci imaju aduta u rukavu i mogu rušiti cijenu. Dinamo ne nudi nijednog svog igrača, namjera je maksimirskog kluba zadržati sve važne igrače zbog kvalifikacija za Ligu prvaka pa tek nakon toga možda ipak nekoga prodati.

To što trenutačno nitko nije na prodaju ne znači da prodaje neće biti, možda i vrlo skoro, možda i na kraju prijelaznog roka. Prije svega to ovisi o ponudama, a one sigurno u ovim prvim danima lipnja još ne dolaze. Kako Dinamo istražuje tržište ne bi li pojačao neke od svojih pozicija, tako i europski klubovi zasad samo 'sondiraju'. Možda menadžeri pojedinih igrača nude svoje pulene, ali to su tek početne faze. Naravno da zanimanja za igrače Dinama ima bezbroj, dolaze upiti u Maksimir, ali realizacija nekakvog transfera još je daleko.

Tottenham se uključio u utrku

Još od zime europskim klubovima najzanimljiviji je Sergi Dominguez, već je tada bilo ponuda za njega, no sve su glatko odbijene jer su u Dinamu prepoznali njegovu veliku vrijednost te pogotovo potencijal koji čuči u njemu. I već je tada Dinamo dobro postupio, Zvonimir Boban nije želio ni razgovarati o prodaji da bi nakon furioznog proljeća Dinama tom tek 21-godišnjem Španjolcu vrijednost po Transfermarktu porasla s dva i pol na devet milijuna eura.

Ni tih devet milijuna nikako ne zadovoljava plave, imali su dvije ponude PSV-a prije ponude od devet milijuna i odbijene su, a onda je stigla i najveća, 12 milijuna eura. No, plavi su i tada spustili rampu, odbili su taj doista velik novac jer drže da je Dominguez u svom godištu najbolji svjetski stoper koji će još samo napredovati i ispod 15 milijuna eura nikako ga neće pustiti, a zapravo je upitno bi li pristali i na takvu ponudu. U ovom trenutku zacijelo ne bi, ali možda i bi ako se nitko u međuvremenu ne proda, ako se odigraju europske kvalifikacije.

Dakle, pisanja nekih talijanskih medija da bi ga Lazio kupio za sedam milijuna eura nemaju nikakvu podlogu, no sad su se navodno u utrku uključili Englezi, Tottenham nakon užasne sezone gradi novu momčad i u Dominguezu vide dobro dugoročno ulaganje. Imaju s igračima Dinama dobra iskustva, ali su i svjesni da zagrebački klub neće jeftino prodati svog bisera, iako su ga relativno jeftino, za 1,2 milijuna eura kupili od Barcelone. Dečko ima ugovor još tri godine i to je još jedna dobra pregovaračka pozicija plavih.

Agent: Vrijedi 15 milijuna eura

Na meti talijanskih klubova je Moris Valinčić, desni bek Dinama koji je ljetos došao iz Istre igrao je sjajno, spominjalo ga se i u kontekstu reprezentacije jer tu nemamo baš široki izbor igrača. Nažalost, Valinčiću je pukla metatarzalna kost i zaustavila mu karijeru. Oporavio se i vratio na travnjak, ali u sjajnom Dinamovu proljeću nije uhvatio pravu formu. Uspješno ga je zamijenio Niko Galešić, ali za očekivati je da će Valinčić ponovno biti pravi kad počnu pripreme i europske kvalifikacije, kad krene i HNL. Iako nije briljirao na proljeće, za njega postoji veliko zanimanje, posebice talijanskih klubova.

Valinčićev menadžer nije bio zadovoljan kako je Dinamo vraćao na travnjak njegova štićenika, ustvrdio je da bi Moris ovog ljeta trebao otići iz Dinama. Možda bi i mogao dođe li prava ponuda, a njegov menadžer Adrian Aliaj tvrdi da vrijedi 15 milijuna eura.

Vidjet ćemo hoće li dosegnuti takvu cijenu, pojedini talijanski insajderi tvrde da je sad najviše zainteresiran Napoli kojem bi odgovarao igrač Valinčićevih predispozicija. Vjeruju da je još mogao puno napredovati, njemu su tek 23 godine. Napoli traži takvog igrača, samo je upitno koliko je spreman platiti. Njega bi Dinamo vjerojatno pustio za spomenutih 15 milijuna eura.

Dinamo traži igrače za svaku poziciju, zasad je stigao stoper Radeljić i lijevo krilo Oršić, ali znamo da prate tržište i oko desnog krila i desnog beka, 'šestice' i 'osmice' tako da će ovo ljeto ponovno biti zanimljivo u Maksimiru. I što se dolazaka i što se odlazaka tiče. Uostalom, kad nije bilo tako?