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VIDEO Beograđane pitali hoće li na Svjetskom prvenstvu navijati za Hrvatsku i BiH: Odgovori su šaroliki

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 20:22

Tjedan dana prije samog početka prvenstva, na društvenim mrežama pojavio se video s anketom koju je provela stranica Soccerbet.srb. Oni su stanovnike Beograda pitali hoće li na Mundijalu navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je dva nova debakla uoči početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Orlovi će Mundijal odgledati kod kuće budući da se nisu uspjeli kvalificirati, ali su pripremni period iskoristili za dvije prijateljske utakmice protiv reprezentacija koje jesu na turniru.

Prvo su poraženi od Zelenortskih Otoka s čak 3:0. Nakon te utakmice, reprezentacija je naišla na žestoku kritiku srpskih medija, ali nisu znali da najgore tek dolazi. U noći s četvrtka na petak, jedan od sudomaćina turnira Meksiko porazio ih je s velikih 5:1 i tako im nanio novi težak poraz.

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Tjedan dana prije samog početka prvenstva, na društvenim mrežama pojavio se video s anketom koju je provela stranica Soccerbet.srb. Oni su stanovnike Beograda pitali hoće li na Mundijalu navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dvije reprezentacije iz susjedstva koje se jesu plasirale. Nitko od ispitanika nije rekao da će navijati za Hrvatsku, dok su neki rekli da će navijati za BiH. Ostatak odgovora možete vidjeti u videu.

@soccerbet.srb Za koga ćete vi navijati na Mundijalu? 🤔⚽️ #fudbal #worldcup #worldcup2026 #football ♬ original sound - Soccerbet
Ključne riječi
BiH nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026. anketa Navijači Srbija Beograd

Komentara 9

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DA
dallas1974
20:53 05.06.2026.

Za koga će navijati u Burundiju?????

PI
pipen
21:21 05.06.2026.

Čemu čuđenje što Srbi neće navijati za Hrvatsku? Od '85. godine je u javni narativ, naročito školstvo i obrazovanje ušla teza o genocidnosti Hrvata što je za posljedicu imalo sve što se događalo od '90. do danas. Oni nas jednostavno mrze, i to je tako, što god likovi poput Zovka mislili i pisali. Zadnjih 30 godina vode specijalni rat protiv nas. Ne znam u kojem bi to paralelnom svemiru u bilo čemi navijao za Srbiju.

LE
Levanto
20:44 05.06.2026.

Samo protiv Hrvatske, da se običaj ne minja.

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