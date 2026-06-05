VIDEO Beograđane pitali hoće li na Svjetskom prvenstvu navijati za Hrvatsku i BiH: Odgovori su šaroliki

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je dva nova debakla uoči početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Orlovi će Mundijal odgledati kod kuće budući da se nisu uspjeli kvalificirati, ali su pripremni period iskoristili za dvije prijateljske utakmice protiv reprezentacija koje jesu na turniru.

Prvo su poraženi od Zelenortskih Otoka s čak 3:0. Nakon te utakmice, reprezentacija je naišla na žestoku kritiku srpskih medija, ali nisu znali da najgore tek dolazi. U noći s četvrtka na petak, jedan od sudomaćina turnira Meksiko porazio ih je s velikih 5:1 i tako im nanio novi težak poraz.

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Tjedan dana prije samog početka prvenstva, na društvenim mrežama pojavio se video s anketom koju je provela stranica Soccerbet.srb. Oni su stanovnike Beograda pitali hoće li na Mundijalu navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dvije reprezentacije iz susjedstva koje se jesu plasirale. Nitko od ispitanika nije rekao da će navijati za Hrvatsku, dok su neki rekli da će navijati za BiH. Ostatak odgovora možete vidjeti u videu.