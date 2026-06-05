Talijani tvrde: Gattuso u novom klubu silno želi jednog igrača Dinama, ali postoji veliki problem

Iako još nije službeno predstavljen, poprilično je jasno kako će bivši trener Hajduka i donedavni talijanski izbornik Gennaro Gattuso postati novi trener talijanskog Lazija. Igračka legenda Milana trebala bi potpisati dvogodišnji ugovor uz plaću od dva milijuna eura, a već slaže i igračku slagalicu za sljedeću sezonu. U Laziju navodno želi pet novih igrača, a jedan od njih je i igrač Dinama Sergi Dominguez.

Gattuso je veliki fan 21-godišnjeg Španjolca koji je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Barcelone za 1.2 milijuna eura. U prvoj sezoni pokazao se kao vrlo perspektivan igrač, upisao je 41 nastup te zabio dva gola i dodao četiri asistencije. Prototip je modernog braniča, vrlo dobar u izgradnji igre zbog dobrih vještina s loptom u nogama. Lijevonogi braniči s dobrim dodavačkim sposobnostima tražena su roba na tržištu, a Dominguez je upravo takav.

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Najveći problem u realiziranju transfera zasad se pokazala odšteta. Lazio je navodno spreman platiti oko sedam milijuna eura, dok je Dinamo već odbio ponudu od 12 milijuna za njega i ne planiraju prihvatiti manje od 15. Dominguez je kao igrač Dinama došao i do reprezentacije Španjolske do 21 godine što mu je dodatno podignulo cijenu.

Transfermarkt ga procjenjuje na devet milijuna eura, a jasno je kako plavi kod potencijalne prodaje mogu tražiti i puno više. Ugovor mu traje sve do 2029. tako da, iako se puno piše o potencijalnom transferu, nije nemoguće ni da ostane još barem jednu sezonu na Maksimiru.