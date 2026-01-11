Naši Portali
Evo zašto se ponajvećem hrvatskom talentu ne ide u UAE: Igrao bi u ambijentima kakvi prate Belupo i Goricu

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
11.01.2026.
u 12:51

Uza svo uvažavanje našeg trenera Marina Pušića koji vabi Stojkovića u Al Jaziru, Pro League u Emiratima ipak bi bio korak unatrag u Lukinoj karijeri. Na primjer, Al Jazira tek je petoplasirani klub tog natjecanja od 14 klubova, s devet bodova manje od vodećeg Al Aina, dakle bez praktički bez šanse za titulom.

Dogodi li se transfer Luke Stojkovića u Al Jaziru, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, bio bi to drugi prelazak jednog Dinamovog nogometaša u tamošnju Pro League. U rujnu 2023. godine Dinamo je u UA Emirate, u klub Sharjah, prodao tada 19-godišnjeg stopera Maru Katinića za milijun eura (izvor: Transferamarkt). Katinić nikada nije zaigrao za prvu momčad Dinama, a i dan danas član je Sharjaha, te ima tržišnu vrijednost od 1.6 milijuna eura. Jedini je hrvatski nogometaš u Pro League.
 
Ako pak kod Stojkovića postoji dvojba – treba li prihvatiti ponudu Al Jazire ili ne – ona je u svakom slučaju opravdana. Naime, Luka Stojković ima samo 22 godine, po većini stručnjaka spada među najveće talente hrvatskog nogometa i – ako već Dinamu nije potreban – očekivalo bi se da mu Dinamo potraži novu afirmaciju u nekoj od jačih europskih liga. I da ipak na donedavnom mladom reprezentativcu utrži više od četiri milijuna eura. Za usporedbu, Dinamo je Šunjića svojedobno bio prodao za osam, Ivanušeca za 7.8, Franjića i Šimunovića za 7.5 milijuna eura.

Uza svo uvažavanje našeg trenera Marina Pušića koji vabi Stojkovića u Al Jaziru, Pro League u Emiratima ipak bi bio korak unatrag u Lukinoj karijeri. Na primjer, Al Jazira tek je petoplasirani klub tog natjecanja od 14 klubova, s devet bodova manje od vodećeg Al Aina, dakle bez praktički bez šanse za titulom. Prema web-stranici globalfootballrankings.com, nacionalna liga UA Emirata, Pro League, tek je na 52. mjestu svjetskog poretka (SuperSport HNL je na 17. mjestu), odnosno Pro League je petom mjestu u poretku liga azijskih zemalja, iza japanske, korejske, saudijske i iranske.
 
Uza sav trud, nismo uspjeli pronaći podatke o posjećenosti stadiona u Pro League, najvjerojatnije jer su – zanemariva kategorija. Otprilike kao kod klubova izvan hrvatske velike četvorke, odnosno Stojković bi u Emiratima igrao u ambijentima kakvi prate domaće utakmice Slavena Belupa, Gorice ili Varaždina, samo u atraktivnijim ambalažama.
 
Luka Stojković

AN
Antonio1952
13:13 11.01.2026.

Dinamo u poslednje vrijeme unistava mlade talente, sve pokupuje i neda im priliku jer su u prednosti stranci sumnjive kvalitete koji nisu uspjeli vani. Nitko kvalitetan nece doci u HNL iz liga pertice. Vise neznaju ni prodati pa iz nuzde prodaju za sitnis.

Avatar white socks
white socks
13:16 11.01.2026.

Posljednji reprezentativac SFRJ sustavno uništava hrvatske igrače. Veće legende od njega koji su više dali Dinamu nego on je otjerao (Petković, Ademi...) kao i potentne hrvatske nogometaše (Pjaca, Perković...) a mlade potencijale uništava (Stojković, Kačavenda...)

