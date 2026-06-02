Jakov Puljić ponovno je igrač Rijeke: Gol Milanu mi je među najdražima

Rijeka je već krenula s pripremama rostera za sljedeću sezonu i besplatno dovela iznimno zanimljivo pojačanje. Riječ je o Jakovu Puljiću (31), napadaču koji je imao odličnu sezonu, iako je njegov Vukovar ispao iz lige. On je u 32 nastupa ove sezone postigao 16 pogodaka, a bio je i drugi strijelac lige, iza Diona Drene Belje.

Upravo su Puljića mnogi vidjeli kao igrača koji bi mogao doći u Dinamo i biti Beljina zamjena, ali klub s Rujevice bio je brži i odmah dogovorio njegov dolazak. Točnije povratak, jer Puljić je bio član Rijeke od 2017. do 2020. godine.

"Iskusni napadač s našim je klubom potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom za još godinu dana, čime je započela njegova druga epizoda u redovima bijelih. Prvi mandat bio je iznimno uspješan: u 77 nastupa postigao je 29 golova i upisao 11 asistencija. To ga dovodi do sjajnog prosjeka u kojem je sudjelovao kod pogotka (bilo golom ili asistencijom) svake 102 minute na terenu. Uz to, Jakov Puljić bio je dio momčadi koja je osvojila Hrvatski kup 2019. i 2020. godine. Puljić je dres našeg kluba nosio od kolovoza 2017. do veljače 2020. godine, kada je ostvario transfer u poljsku Jagielloniju. Nakon toga igrao je i za mađarsku Puskás Akademiju, dok smo ga prošle sezone gledali u dresu Vukovara, za koji je postigao 16 golova. U Rijeku dolazi kao slobodan igrač.

U sezoni 2018./2019. sa 16 je golova bio treći strijelac HNL-a, a posebno se pamte njegovi europski pogoci Milanu i Gentu, kao i četiri pogotka uz asistenciju u pobjedi 7:0 protiv zaprešićkog Intera", piše u objavi Rijeke.

– Taj pogodak Milanu jedan mi je od najdražih u karijeri. Nadam se samo da će me ozljede zaobići i da ćemo ostvarivati odlične rezultate – rekao je Puljić nakon što potpisao i dodao:

– Drago mi je što sam ponovno u Rijeci i nadam se da ću nastaviti tamo gdje sam stao. Poruka navijačima? Neka dolaze u velikom broju na tribine i neka podržavaju Rijeku kao i do sada, a mi ćemo se potruditi uzvratiti im za to povjerenje.

Dotaknuo se i Vukovara, koji je ispao.

– Prvenstveno smo imali sjajnu atmosferu, a ja sam iza sebe imao odlične suigrače koji imaju velike zasluge za moj golgeterski učinak. Nadam se da će se Vukovar što prije vratiti u najviši rang.