Neobična praksa razbjesnila ljude, oglasio se vlasnik: 'Ljudi sjede satima s jednim pićem i traže tanjure!'

U popularnoj pizzeriji La Croccante u austrijskom mjestu Gaspoltshofen (Gornja Austrija) izbila je prava mala afera nakon što su gosti primijetili da lokal naplaćuje 11 eura za dodatni tanjur ako žele podijeliti pizzu. Pravilo je izazvalo brojne reakcije, a sada se oglasio i sam vlasnik George Ghelcea koji tvrdi da je ovakva praksa sasvim logična i da bi je uskoro mogle uvesti i druge zalogajnice. Na jelovniku pizzerije jasno stoji: "Naše pizze se naplaćuju po osobi. Kako bismo osigurali kvalitetu i užitak za sve, molimo da svaka osoba naruči svoju pizzu. Ako ipak želite dijeliti pizzu, naplaćujemo dodatak od 11 eura."

Vlasnik Ghelcea objašnjava da se radi o više od samog tanjura. "Nije to samo 11 eura za prazan tanjur. Tu su troškovi osoblja, pribora za jelo, zauzimanja sjedećeg mjesta – sve to košta novac", rekao je za Heute.at. Posebno ga iritira situacija u kojoj gosti satima sjede u lokalu, naruče samo jedno piće, a zatim piju besplatnu vodu iz slavine.

Najdrastičniji primjer koji pamti bila je grupa od 17 osoba od kojih je samo polovica naručila jelo, dok su ostali tražili prazne tanjure za dijeljenje, a jedan je tražio samo čašu vode. "Mi želimo biti dobri domaćini, ali od toga ne možemo preživjeti. Mi smo restoran, a ne park", poručio je Ghelcea. Dodaje kako je nedavno uložio stotine tisuća eura u proširenje lokala na 43 sjedeća mjesta te da mora pokriti te investicije. Iako razumije nezadovoljstvo nekih gostiju, vjeruje da će slična pravila postati uobičajena u gastronomiji. "Mislim da će to uskoro tražiti jako puno lokala. Kod nas je to samo logično", zaključio je vlasnik.