Sedam razloga zašto je Zelenski baš sada Putinu uputio poziv na sastanak

"Svi vidimo kako je Rusima stvarnost sve teža zbog činjenice da rat ostavlja sve negativnije posljedice na zemlju. Ne sviđa im se to što nema kraja vašem ratu", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu. I objavio ga je dok je ovaj razgovarao s novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.



"Vidimo da su Sjedinjene Države potpuno usredotočene na pitanje Irana i bilo bi pogrešno samo čekati da se rat u Europi vrati u središte njihove pozornosti", napisao je Zelenski dajući i konkretan prijedlog. "Ukrajina predlaže okončanje ovog rata izravnim angažmanom između nas – i vas. Predlažem sastanak", napisao je, dodajući da bi se on trebao održati u trećoj zemlji te da bi trebalo odrediti jasan datum. Tijekom tog sastanka, Zelenski traži potpuno primirje.