Sedam razloga zašto je Zelenski baš sada Putinu uputio poziv na sastanak

"Svi vidimo kako je Rusima stvarnost sve teža zbog činjenice da rat ostavlja sve negativnije posljedice na zemlju. Ne sviđa im se to što nema kraja vašem ratu", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu. I objavio ga je dok je ovaj razgovarao s novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
"Vidimo da su Sjedinjene Države potpuno usredotočene na pitanje Irana i bilo bi pogrešno samo čekati da se rat u Europi vrati u središte njihove pozornosti", napisao je Zelenski dajući i konkretan prijedlog. "Ukrajina predlaže okončanje ovog rata izravnim angažmanom između nas – i vas. Predlažem sastanak", napisao je, dodajući da bi se on trebao održati u trećoj zemlji te da bi trebalo odrediti jasan datum. Tijekom tog sastanka, Zelenski traži potpuno primirje.
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Komentara 21
Pismo, zapravo, nema gotovo nikakve veze sa stvarnim okončanjem rata i dosta je cinično nasloviti ga kao "Zelenski ponudio kraj rata". Jasno, takvom tvrdnjom prepoznaje se što je Zelenski stvarno htio reći pa mu se još malo dodatno pomaže daa sve zajedno zvuči onako kako je zamišljeno. Ali ovo "mirovno pismo" nije samo kamuflirana osuda već i dokument koji dolazi kao predgovor jednoj prekretnici. Volodimir je odlučio napisati pismo Vladimiru, javno. Više kao urok nego kao ponudu za mir. Ako je ovo jedino što stiže, otpornost na bol piše pretkazanje. Pišem ti pismo, jer miris krvi sad osjećam jače nego ikad. I smrti.
Ovo pismo ima učinak kao i pismo koje je Plenković uputio glavnom tajniku NATO-a kada smo saznali da je Srbija kupila kineske dalekometne rakete. 😂😂
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Pismo više djeluje kao politička provokacija i psihološki napad na ruski vrh. Zelenski u njemu ističe sve učinkovitije ukrajinske udare duboko u ruskom teritoriju, podsjeća na ruske vojne gubitke, nestašice, sankcije i rastući zamor unutar same Rusije, pritom sugerirajući da je Moskva ta koja bi sada trebala prihvatiti mir prije nego što cijena rata postane još veća. Posebno oštar dio pisma odnosi se na Putina osobno - Zelenski mu poručuje da mu slabi politički kapital, da ga "vlastiti dužnosnici i propagandisti gledaju s umorom", te da bi se, ako ne zaustavi rat, mogao sve teže boriti za vlastiti opstanak. Poslije ovoga uslijedit će još jedna provokacija, za Zelenskog posljednja na ovom svijetu.