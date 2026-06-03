Dinamo iznio nove detalje o navodnom hakerskom napadu: 'Ne postoji opasnost od drugih incidenata'

Jučer je u javnost izašla vijest kako se hakerska grupa INF GRUPA na dark-webu hvalila kako je upala u službenu stranicu hrvatskog prvaka Dinama i kako besplatno dijeli privatne podatke klupskih članova. Zagrebački klub nakon nekoliko sati se oglasio na društvenim mrežama i poručio kako provodi internu istragu o incidentu.

Plavi su angažirali tehnološke stručnjake kako bi im pomogli u razjašnjavanju situacije. Čini se da je istraga gotova, a klub se ponovno oglasio priopćenjem na društvenim mrežama u kojima otkrivaju sve za sada poznate informacije:

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- Ažurirana obavijest o incidentu:



GNK Dinamo je nakon zaprimljene obavijesti o mogućem sigurnosnom incidentu pokrenuo internu istragu te angažirao vanjske, neovisne, sigurnosne i druge stručnjake kako bi utvrdio okolnosti incidenta. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio izravno na web stranicama GNK Dinamo. Incident je ograničenog obuhvata te prema informacijama kojima raspolažemo od strane izvršitelja obrade ne postoji opasnost od drugih istovrsnih incidenata. U ovom trenutku se poduzimaju sve potrebne radnje za dodatno ojačavanje sigurnosti svih podataka.



Nisu zahvaćeni podaci o karticama niti o lozinkama. Uvijek apeliramo na sve da u današnje vrijeme različitih izazova u svijetu tehnologije paze na sumnjive i lažne poruke (e-mailove); da paze na svoje lozinke i redovno ih mijenjaju te brinu da budu dovoljno kompleksne. Incident je po dosadašnjim informacijama obuhvatio ograničene kategorije osobnih podataka te se oni razlikuju ovisno o samom ispitaniku (članu); ime, prezime, OIB, kontakt te drugi podatci ukoliko ih je ispitanik sam ostavio u sustavu). Dodatno, navedene kategorije osobnih podataka nisu obuhvaćene u odnosu na sve ispitanike (članove) slijedom čega će se obavještavanje onih koji su zahvaćeni incidentom vršiti i putem e-maila.



U slučaju bilo kakvih bojazni za podatke ili pitanja obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka na: dpo@gnkdinamo.hr



Prioritet GNK Dinamo je uvijek bio pa je i u ovom trenutku zaštita podataka svih naših članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka - napisali su.



