Braći Kvesić dogodile se nevjerojatne stvari, Anđelo u finalu, Martinac junak dana

Nevjerojatne stvari događale su se hrvatskim reprezentativcima u zadarskom Višnjiku, prvog dana 59. Prvenstva Europe u karateu. A fortuna se prilično poigrala s braćom Kvesić kojima se u polufinalima dogodila jedna pobjeda iz izgubljene situacije (teškaš Anđelo) te poraz iz dobivene situacije (poluteškaš Ivan).

Teškaš Anđelo tako je osvojio 14. odličje na najvećim svjetskim natjecanjima. A učinio je to na rijetko dramatičan način. Nakon pobjeda nad Norvežaninom Bellemkhannateom (6:0), Nijemcem Sekotom (2:2) i Turčinom Gencom (8:1), Anđelo je u polufinalu protiv Bošnjaka Anesa Bostandžića gubio 0:1 sve do dvije sekunde prije kraja. A tada je hrvatski teškaš pogodio protivnika nogom u tijelo za dva boda i prolaz u finale.

- Ovo će mi biti drugi pojedinačni finale na Prvenstvima Europe. U polufinalnom meču sam pa na rame i osjetio bol no nadam se da nije neka ozbiljnija ozljeda.

Anđelov mlađi brat Ivan propustio je lijepu priliku za jedinstvenu bratsku priču o dva brata finalista (potencijalna pobjednika) u dvije susjedne kategorije. Nakon niza uvjerljivih pobjeda (Portugalac Freitas 9:0, Bjelorus Sachkouski 5:0 i Slovak Smoliga 11:3), uslijedio je dramatični polufinale s Grkom Mastrogiannisom. Kod rezultata 3:3 (uz senshu prednost za Grka), samo sekundu i devet desetinki prije kraja borbe Kvesić pogađa protivnika nogom u glavu za 6:3. Naš reprezentativac te bodove slavi euforično i u tome gubi koncentraciju potrebnu za obranu te prima udarac u glavu za 6:6 i poraz na račun toga što je Grk bio taj koji je prvi poveo.

- Kazali su mi da sam primio udarac 13 stotinki prije isteka borbe. Pogriješio sam, trebao sam izaći jer mi je broj opomena to omogućavao. Bilo je puno opcija a najteža je bila da u tako malo vremena primim taj udarac i to se baš i dogodilo. Očito sam bio u deliriju, mislio sam da ću samo dignuti nogu da me ne može dohvatiti no dogodio se "black out", digao nogu nekontrolirano i izgubio orijentaciju - ispričao je Ivan Kvesić čiji je klupski kolega i imenjak Ivan Martinac priredio najugodnije iznenađenje dana.

Naime, taj pouzdani član hrvatske borbe ne vrste, koji je konačno dobio priliku da nastupi i pojedinačno, izborio je finale. A do subotnje borbe za zlato došao je pobjedama na Poljakom Bankowskim (2:0), Austrijancem Pokornyjem (3:1), Portugalcem Duarteom (2:0) te polufinalnim trijumfom nad Poljakom Zaborskim (3:0).

- Izvukao sam posljednje atome snage za koje nisam ni znao da ih imam... Da sve ovo nije pred domaćom publikom možda tu snagu ne bih pronašao. Za mene je ovo tako nestvarno. Ni sam ne znam od kuda je doletjela ta moja noga za pobjedonosne bodove.

Tako je zborio Ivan Martinac koji suze radosnice nije prikrivao:

-Tako je to kada ovakvo što čekaš dugi niz godina, živiš za to. Rekao sam da idem dati sve od sebe i sreća me pomazila.

Borbe za naslove prvaka Europe Anđelo i Ivan imat će u subotu, baš kao i Ivan Kvesić koji će se boriti za broncu. A zanimljivost je da su sva trojica članovi istog kluba, Hercegovine Zagreb.