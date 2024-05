Korektna Ema: Nisam htjela koristiti ozljedu suparnice za svoju pobjedu

Jedan potez jedne mlade hrvatske karatašice izveden na turniru Svjetske karate lige u turskoj Antaliji postao je viralni hit. A riječ je o 20-godišnjoj Riječanki Emi Sgardelli (50 kg) koja nije htjela nastaviti borbu kada je vidjela da se njena venecuelanska protivnica ne može kretati zbog ozljede noge.

Tu gestu pozdravila je i press služba Svjetskog karate saveza napisavši da je "Yorgelis Salazar pretrpjela ozljedu i da u toj situaciji Ema Sgardelli nije htjela nastaviti borbu". Ta gesta ocijenjena je pokaznim primjerom fernese pa smo Emu kontaktirali i zamolili da nam ona opiše situaciju:

- Bila je to borba u kojoj sam, uz neke dvojbene sudačke odluke, ja gubila 1:6 i nastojala sam preokrenuti meč. Pred sam kraj borbe, kada sam vidjela da ona ne može stati na nogu, da je izvrnula gležanj, nisam htjela dalje raditi, nisam htjela iskoristiti situaciju i na račun njene ozljede preokrenuti borbu. Na kraju dana, svi smo ljudi, zar ne. Salazar je prošla dalje ali je predala finalni meč jer nije bila u stanju raditi. A ja sam osvojila treće mjesto.

Nadamo se da će se ovaj primjer korektnosti Emi vratiti na nekim sljedećim velikim natjecanjima a prvo takvo je već sljedeći tjedan kada, i to u Zadru, 8. svibnja (srijeda) započinje Prvenstvo Europe.

- Znate kako je u tjednu koji prethodi velikom natjecanju, ne osjećate se komforno, no to tako u vrhunskom sportu mora biti. Cilj je pojaviti se u Zadru u najboljem izdanju. Ambiciozna jesam no ne želim da mi ambicije dođu glave. Moram to stanje u sebi dozirati.

Najveći Emin seniorski domet bio je četvrtfinale Svjetskog prvenstva no treba reći da je u mlađim uzrastima vrlo često bila na postolju. Naime, Ema ima dva europska mlađeseniorska srebra te broncu u istoj uzrasnoj skupini, kako na europskom tako i na svjetskom prvenstvu.

- Moram ja još puno palente pojesti no dobar znak su treće mjesto na Svjetskom ligi nedavno u Antaliji ali i peto mjesto osvojeno na turniru u Kairu te drugo mjesto izboreno lani u Dublinu - kazala je Ema čija se .