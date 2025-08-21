Otkriven je Hrgovićev idući protivnik? Hrvat je bliže nego ikad borbi za titulu

Filip Hrgović je (33) pobijedio Davida Adeleyea (28) jednoglasnom odlukom sudaca nakon deset rundi u meču održanom u Rijadu. Hrvatski teškaš sada u profesionalnoj karijeri ima 19 pobjeda i jedan poraz, dok je Britanac na učinku od 14 pobjeda i dva poraza. Tijekom cijelog dvoboja Hrgović je bio taj koji je diktirao ritam, držeći protivnika na distanci i kontrolirajući ring, dok je Adeleye čekao priliku iz kontranapada. Najuzbudljiviji trenutak borbe dogodio se u osmoj rundi, koju mnogi opisuju kao jednu od najluđih u Hrgovićevoj karijeri.

Za hrvatskog borca ovo je druga uzastopna pobjeda nakon što je prošle godine izgubio od Daniela Duboisa (27, 22-3). U travnju je svladao Joea Joycea (39, 16-4), a sada i Adeleyea, pa se postavlja pitanje: Tko je sljedeći protivnik hrvatskog boksača?

Prema nagađanjima Jasona Langendorfa, bivšeg boksačkog analitičara za ESPN, Vice i The Guardian, Hrgović bi se mogao boriti protiv Mosesa Itaume (20, 13-0), koji je u Saudijskoj Arabiji nokautirao Dilliana Whytea (37, 31-4). No, The Independent kao mogućeg suparnika navodi Nijemca Agita Kabayela (32, 26-0). Na BoxRec ljestvici Kabayel je trenutno rangiran kao drugi najbolji aktivni teškaš na svijetu, dok je Hrgović deseti.

"Posljednjih mjeseci pojavile su se informacije da promotor Frank Warren planira veliki event kasnije ove godine u Njemačkoj. Do nas je stigla glasina kako bi taj program mogao uključivati Agita Kabayela, neporaženog Nijemca s omjerom 26-0 (18), koji bi se borio protiv pobjednika dvoboja Hrgović - Adeleye. Taj bi se meč trebao održati u zadnjem tromjesečju godine. Okretanje Kabayela prema pobjedniku Hrgović - Adeleye čini se logičnim smjerom za teškašku scenu. Kabayel, iako neporažen, dovoljno je kvalitetan da boksa za naslov, ali mu popularnost nije takva da bi prvaci riskirali meč protiv njega. Trenutno drži privremeni WBC pojas i čeka priliku protiv Oleksandra Usika. To se ipak teško može ostvariti jer izgleda da Usika prije mirovine čeka još treća borba s Tysonom Furyjem. Međutim, dvoboj s Hrgovićem ili Adeleyeom bio bi mu idealan put prema većoj popularnosti, dok bi poraz ujedno pobjedniku otvorio vrata za izazov za svjetski naslov," piše engleski medij.