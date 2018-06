Bogdanović nakon velike predstave: Hvala hrvatskim navijačima

Sinoć u Trstu, pred 6000 gledatelja, hrvatski košarkaši dobili su prvu od niza "biti ili ne biti" utakmica u kojima moraju slaviti da bi igrali sljedeće godine na Svjetskom prvenstvu u Kini. Predvođeni novim kapetanom Bojanom Bogdanovićem (26 koševa, 7 skokova, 6 asistencija), izabranici Dražena Anzulovića pobijedili su Italiju sa 72:78 te sa znatno više optimizma danas putuju u Rumunjsku.

- Bila je ovo velika utakmica za nas i ja sam istinski ponosan kako smo ju dobili. Kada smo u trećoj četvrtini odigrali svoju najbolju obranu, taj put dozvolivši Talijanima da se vrate, otišli smo na prijelomnih "plus 15" - zborio je izbornik Anzulović kojem je pao težak teret s leđa.

Premda je dominirao, nije Bogdanović bio jedini junak ove utakmice, gotovo pa presudne za hrvatsku reprezentativnu košarku. Premda nije u najboljoj tjelesnoj formi, Dario Šarić dao je sve što je ovog časa imao (9 koševa, 9 skokova), a naš treći NBA igrač Ivica Zubac upisao je 12 koševa, 4 skoka i dvije blokade i bio je naš drugi igrač po korisnosti.

No, vrlo korisni bili su i sjajni defenzivci Ramljak, Krušlin i Stipčević koji su "orali i kopali" u obrani da se vanjski igrači domaćina ne bi razmahali. U prvom dijelu razmahao se samo Aradori (15 koševa), no on u nastavku nije zabio ništa, a junak zagrebačke pobjede nad Hrvatskom Della Valle (tada nam je zabio 26 koševa), ovaj puta upisao je nulu.

- Bilo je sjajno igrati u ovakvom ambijentu, ovi divni hrvatski navijači su nas podržali i hvala im na tome. I oni su pomogli da osvojimo ova dva jako bitna boda - kazao je Bogdanović koji je preuzeo puno toga na sebe:

- U Simonu i Ukiću izgubili smo dva primarna kreatora, a Šarić je ušao u prekršaje pa je dobar dio utakmice presjedio, a time je sav taj organizacijski dio pao na moja i Stipčevićeva leđa no držim da smo to dobro obavili. Ramljak je bio sjajan u obrani, Krušlin nas je držao u prvom dijelu sa svojim koševima, a Zubac je bio čuvar našeg obruča.

Početkom 33. minute Hrvatska je imala golemih "plus 17" no onda je glavnim akterima ponestalo snage pa su Bogdanović i Krušlin promašili po dva bacanja te je Krušlin ustvrdio:

- Nakon tih "plus 17" imali smo mi i nekoliko loših odluka, no sve je to dio igre. Nismo mi niti očekivali da će nam Talijani olako prepustiti bodove. No, ova nam je pobjeda bila toliko bitna da joj se ne smije gledati u zube.

Nakon ove rovovske bitke s vodećom reprezentacijom u skupini (kojoj je ovo bio prvi poraz), Hrvatska može predahnuti, ali samo dva dana.

- Mi nismo momčad koja niti u ovom sastavu smije bilo koga podcijeniti pa tako niti Rumunjsku. Mi jesmo kvalitetniji, no to ćemo morati pokazati - kazao je Krušlin, dok je Bogdanović najavio da u Cluju još više očekuje od mladog Zubca koji je pak dodao:

- Slatko je bilo pobijediti u ovakvoj atmosferi. Zapravo, uvijek je slađe kada je utakmica tijesna, kada se navijači uključe. U odnosu na onu prijateljsku sa BiH, ovo je bilo nešto potpuno drugačije i bilo je teže igrati, no znali smo što nam je činiti.

Poredak skupine: 1. Italija 4-1, 2. Nizozemska 2-2, 3. Rumunjska 2-2, 4. Hrvatska 2-2