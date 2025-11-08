Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ODLIČNO RASPOLOŽENJE

VIDEO Pogledajte kako su igrači Hajduka slavili u svlačionici, odlučili su se za zanimljivu pjesmu...

storyeditor/2025-11-08/PXL_081125_141578134.jpg
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
08.11.2025.
u 21:57

Hajduk je bio bolji tijekom čitavoga susreta, na kraju je zasluženo slavio te potvrdio odličnu formu. U svlačionici je nakon utakmice vladalo sjajno raspoloženje, a igrači su zapjevali "Tek iz navike" Doris Dragović, pjesmu koja nije tako često na repertoaru.

Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek s 2-0 (1-0). Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2-0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

Hajduk je bio bolji tijekom čitavoga susreta, na kraju je zasluženo slavio te potvrdio odličnu formu. U svlačionici je nakon utakmice vladalo sjajno raspoloženje, a igrači su zapjevali "Tek iz navike" Doris Dragović, pjesmu koja nije tako često na repertoaru.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.

Ključne riječi
HNL Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
DE
Dex
22:22 08.11.2025.

čudno kako Livaja opet nije poveo sa nekom Cecinom kao i obično

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja