VIDEO Pogledajte kako su igrači Hajduka slavili u svlačionici, odlučili su se za zanimljivu pjesmu...

Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek s 2-0 (1-0). Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2-0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

Hajduk je bio bolji tijekom čitavoga susreta, na kraju je zasluženo slavio te potvrdio odličnu formu. U svlačionici je nakon utakmice vladalo sjajno raspoloženje, a igrači su zapjevali "Tek iz navike" Doris Dragović, pjesmu koja nije tako često na repertoaru.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.