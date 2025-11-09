Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOGOMET

Nećete vjerovati gdje je Sergej Jakirović proveo nedjeljno prijepodne!

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
09.11.2025.
u 14:47

Trener Hull Citya bio je u nedjelju u Kurilovcu i na djelu gledao svoga sina Matiju, vratara Dinamovih kadeta koji su u Turopolju poraženi 2:3

Veliki tjedan nogometaša Kurilovca - u kojem su seniori izbacili Istru 1961 u Kupu - okončan je još jednim slavljem. Naime, u nedjelju su Kurilovčani u Prvoj NL Centar ugostili kadete i juniore Dinama i bili na koračić do maksimalnog učinka: najprije su kadeti Kurilovca svladali Dinamo s 3:2, a potom su juniori Kurilovca i Dinama odigrali 1:1.

Utakmice su imale i ugledne goste; uz ogradu su bili trener prvih Dinamovih juniora Jerko Leko, kao i trener Hull Citya Sergej Jakirović, koji je došao na djelu vidjeti svoga sina Matiju, vratara kadetske momčadi. Inače, trener kadeta Kurilovca zove se Željko Radočaj, a njegov suparnik na Dinamovoj klupi bio je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomislav Marić. Navedimo i strijelce za Kurilovec, to su Marko Putak, Jurica Trčak i Fran Kovačić, dok su za Dinamo zabili Kristian Petrović i Jakov Hadžić.

U juniorskoj utakmici bilo je 1:1. Za Kurilovec je zabio Florijan Raković u 61. minuti, poništivši vodstvo gostiju iz 7. minute pogotkom Filipa Dropulića. Kurilovec je s klupe vodio Zvonko Radoš, a Dinamo Renato Pilipović.

Inače, Dinamovi juniori su vodeći na ljestvici, a Kurilovčani na 15. mjestu. U kadetima je Dinamo drugoplasiran, jednu stepenicu više od Kurilovca. 
Ključne riječi
kadeti juniori Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja