Nećete vjerovati gdje je Sergej Jakirović proveo nedjeljno prijepodne!

Veliki tjedan nogometaša Kurilovca - u kojem su seniori izbacili Istru 1961 u Kupu - okončan je još jednim slavljem. Naime, u nedjelju su Kurilovčani u Prvoj NL Centar ugostili kadete i juniore Dinama i bili na koračić do maksimalnog učinka: najprije su kadeti Kurilovca svladali Dinamo s 3:2, a potom su juniori Kurilovca i Dinama odigrali 1:1.

Utakmice su imale i ugledne goste; uz ogradu su bili trener prvih Dinamovih juniora Jerko Leko, kao i trener Hull Citya Sergej Jakirović, koji je došao na djelu vidjeti svoga sina Matiju, vratara kadetske momčadi. Inače, trener kadeta Kurilovca zove se Željko Radočaj, a njegov suparnik na Dinamovoj klupi bio je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomislav Marić. Navedimo i strijelce za Kurilovec, to su Marko Putak, Jurica Trčak i Fran Kovačić, dok su za Dinamo zabili Kristian Petrović i Jakov Hadžić.

U juniorskoj utakmici bilo je 1:1. Za Kurilovec je zabio Florijan Raković u 61. minuti, poništivši vodstvo gostiju iz 7. minute pogotkom Filipa Dropulića. Kurilovec je s klupe vodio Zvonko Radoš, a Dinamo Renato Pilipović.

Inače, Dinamovi juniori su vodeći na ljestvici, a Kurilovčani na 15. mjestu. U kadetima je Dinamo drugoplasiran, jednu stepenicu više od Kurilovca.