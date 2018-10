Bjelica je stvorio drukčiji Dinamo, pravi europski!

Jutro nakon nove sjajne pobjede u Europskoj ligi (2:0 protiv Anderlechta), navijači modrih uživaju u pogledu na ljestvicu skupine D. No, vjerojatno su još pomalo nesvjesni da je njihov Dinamo postao itekako konkurentan u Europi. Možda i oni razmišljaju kao Goran Ivanišević na središnjem terenu Wimbledona 2001. godine nakon pobjede nad Rafterom kad je rekao: “Nadam se da se ujutro neću probuditi i da mi netko neće reći da je sve bio samo san, da ponovno nisam uspio”. No nitko Goranu nije oduzeo taj Wimbledon, kao što ni plavima nitko neće oduzeti šest bodova koliko ih sada imaju na kontu i maknuti ih s vrha.

Dobio je slobodu

– Bez brige, nećemo to uprskati. Ovo je jedan drukčiji, novi Dinamo, govorio je samopouzdano Nenad Bjelica već nakon pobjede nad Fenerbahçeom, a u četvrtak navečer to je i potvrdio.

Što se to dogodilo Dinamu da više u europskim utakmicama ne služi drugima za nabijanje gol-razlike već je on taj koji se postavlja kao gazda na terenu? Jednostavno, dogodio mu se Nenad Bjelica.

Trener Dinama uveo je puno promjena u momčad i sad se pokazuje da je sve radio kako treba. U tome mu je puno pomogla sloboda koju je dobio od klupskih čelnika, ne petljaju mu se u posao, a on to maksimalno koristi.

>> Pogledajte što je Bjelica rekao nakon pobjede nad Anderlechtom

[video: 27120 / ]

Dinamo ove sezone igra nešto drukčije nego prije, prepušta suparnicima posjedovanje lopte, ali je zato u reposjedovanju prilično konkretan, igra prodornije i djeluje uigranije. Više igrača priključuje se napadu pa su plavi stalno opasni.

Još je jednu ključnu stvar napravio Bjelica, stvorio je odlično ozračje i tako dobio momčad. Više nitko ne solira, a po izjavama igrača vidi se da dišu kao jedan.

– Slušali smo trenera i ispunili njegove zamisli. Zato smo postigli vrijednu pobjedu. Cijela je momčad dobro igrala – rekao je Amer Gojak, strijelac drugog pogotka.

Bjelica je miran i staložen, a te osobine prenosi i na igrače, koji njegove zamisli jasno artikuliraju na travnjaku. Kod njega nema euforije ili tragedije, prilično je odmjeren. Primjerice, kad je Dinamo na početku sezone kiksao u utakmici s Rudešom, nije se libio posuti pepelom, ali isto tako nije želio pokazati da ga je to pretjerano pogodilo nego je to predstavio kao sastavni dio nogometa.

– Iskreno, nismo ni zaslužili pobjedu jer ne možemo početi igrati u 46. minuti. Bez obzira na to što smo osvojili bod, za mene je ovo kao poraz. Također, iz toga moramo izvući pouke – rekao je tada Bjelica, a upravo to plavi i rade. Iz dana u dan napreduju, ispravljaju nedostatke i postaju ozbiljna europska momčad. Pa Bjelica je i nakon visoke pobjede nad Fenerom (4:1) rekao da je vidio neke loše svari koje moraju ispraviti. Mogao je, kao što bi mnogi, pasti u euforiju i likovati, a on je razmišljao o daljnjem napretku.

>> Pogledajte i što je Gojak rekao po povratku u Zagreb

[video: 27124 / ]

Rotacije ih drže u formi

Potkraj prošle sezone Dinamo je igrao jako loše, prilično neefikasno i rijetki su oni koji su tada mogli i zamisliti da će plavi na početku ove sezone tako dobro igrati. Pa čak je i Joško Jeličić obećao da će emisiju voditi samo u čarapama ako se Dinamo uopće uspije plasirati u skupinu Europske lige. No, u samo nekoliko mjeseci došlo je do velikog preokreta jer je selekcioniranje igrača bilo odlično.

Bjelica je tražio i dobio Kadziora i Dilavera, želio je Šituma, Leovca i Petkovića, odobrio dolazak Theophilea i vratio Šunjića s posudbe. Znao je kakve igrače treba, birao ih je po kvalitetama i karakteru, a sad se pokazuje da je – pogodio. U momčadi nema velikih zvijezda, radi se o spoju dobrih igrača podjednake kvalitete. Zbog toga Bjelica toliko i rotira momčad, kod njega svi dobivaju priliku i sve ih drži u optimalnoj formi. Time im je ulio veliko samopouzdanje, što je svakom sportašu i najbitnije. A kad je samopouzdan, svaki igrač igra bolje i što god se dogodi, na to ima odgovor.

Dva eklatantna primjera za to dogodila su se upravo u posljednje dvije europske utakmice. Protiv Fenera, primjerice, plavi su vodili 2:0 i na početku nastavka primili gol. Prijašnjih godina bi u sličnim situacijama redovito gubili i glavu i rep i ne bi slavili. No Dinamu se sada to ne događa, Fenerov gol bio im je “šamar” nakon kojeg su se odmah otrijeznili i doslovno pregazili turskog prvaka. Drugi je primjer utakmica u Bruxellesu. Svi smo bili u strahu nakon niza promašenih prilika pri vodstvu 1:0 jer znamo koliko su se puta takve stvari našim momčadima osvetile. No to se europskom Dinamu više ne događa!

U svakom slučaju, situacija u kojoj su plavi sada jako je dobra, ali oprez nikad nije suvišan, posao treba dovršiti. Iako, maksimirskim hodnicima već se čuje Bijelo dugme i stih pjesme: “Proljeće na moje rame slijeće...”

>> Pogledajte i Ademijevu izjavu dan nakon pobjede u Belgiji