Bivši šef Formule 1 bocnuo Hamiltona: Nisi vozač kakav si nekad bio

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone tvrdi da Lewis Hamilton nije više vozač kakav je nekad.

Britanski vozač nije dobro krenuo u novu sezonu, a u tri utrke dvaput je od njega bolji bio i momčadski kolega Valtteri Bottas.

- To nije Lewis kakvog smo navikli gledati. Ne znam je li to samo do mene, ali kada s njim razgovarate i vidite kako se ponaša, nije kao nekad prije - rekao je Ecclestone pa dodao:

- I dalje je super brz, super talentiran i odličan dečko, ali možda je samo malo umoran od putovanja.