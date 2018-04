Sa “Zelenkom” je vozila sve i postala najbolja

Pored svih natjecanja u Svjetskom prvenstvu formule 1 koje prati pola svijeta i Hrvatske, rijetko tko se ogleda na automobilizam u našoj zemlji, a još se rjeđe netko ogleda na vozačice koje, kao i svi ostali u tom sportu, praktički žive za stazu. Nema takvih mnogo u granicama Lijepe Naše, ali barem one najbolje nije teško pronaći. Jedna od njih je i Puljanka Iva Damarija (37). Odrasla u radionici u kojoj su se spremali trkaći automobili, već s 14 godina sudjelovala je kao suvozač na utrkama u Istri, a danas je najbolja automobilistica Hrvatske.

– Odrasla sam uz automobile s ocem automehaničarem tako da je ljubav prema kotačima bila logičan slijed. Roditelji su me još kao dijete vodili na natjecanja OAR-a (ocjenski autorally) i OSV-a (ocjensko-spretnosne vožnje) i tu se rodila ljubav. S 18 sam konačno dobila vozačku i ključeve Zastave 750, popularnog fiće, koji mi je uz tatin trkaći Yugo bio najveća ljubav idućih nekoliko godina – priča Iva koja je profesionalnu karijeru započela 2007.

Krenula je kao sutkinja

– U automobilistički sport krenula sam prije 15-ak godina kao sutkinja. Vožnja mi je bila nedostižan san, a vozače i vozačice gledala sam s dozom ljubomore, a onda sam shvatila da nema nedostižnog. I tako je došao “Zelenko” s kojim od 2007. nisam propustila ni jedno prvenstvo Hrvatske.

Iva je članica AK Pula-Rovinj, vozi Autobianchi A112 i natječe se u disciplinama autoslalom i kronometar.

– Naporno je i psihički i fizički, veliku ulogu igraju snaga i refleksi, a najveću moć koncentracije i hladna glava. Mnogo je ljudi uvjereno da je automobilizam sport za koji je potreban samo automobil i novac, ali nije tako. To je skup sport i ne može se kod nas živjeti od toga, ali pokušava se živjeti s time – priča Iva koja je inače servisni savjetnik u autoservisu koji vodi sa suprugom. A kada je riječ o njezinu automobilu, u jednu stvar se ne miješa.

– Ne popravljam svoj auto, pa imam muža automehaničara, ja pokvarim, on popravlja. Šalim se, mogu zamijeniti kotače, provjeriti tlak u gumama i ostale sitnice – dodala je Puljanka koja je uza sve to i majka petogodišnje djevojčice koja je, kako kaže, zasad oduševljena idejom da će i ona jednom za volan trkaćeg automobila.

Susreće se s predrasudama

Iva je sedam puta proglašena najuspješnijom automobilisticom, a osvojila je i dva Zlatna volana što je svrstava među najuspješnije hrvatske vozačice. No, usprkos svemu tome i dalje se susreće s predrasudama.

– Susreću se s njima žene svakodnevno i u puno jednostavnijim stvarima, a kako neće “žena koja se miješa tamo gdje joj nije mjesto, u muški sport”. Moramo se stalno dokazivati. Ako muškarac napravi pogrešku – izleti, razbije auto... onda je to loš dan, loša sreća i sto drugih objašnjenja, ako pogriješi žena, ona je samo žena i da je na njezinu mjestu bio muškarac, ne bi pogriješio. No, imam prijatelje koji ne razmišljaju tako i potiču me da idem dalje u tome što volim – zaključila je.