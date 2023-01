Bivši kapetan mini vatrenih koji je mogao igrati za Srbiju saznao da ima tumor na testisu

Velike su planove u Dinamu imali oko danas 25-godišnjeg Bojana Kneževića. Za prvu je momčad modrih službeno debitirao sa 17 godina, u proljeće 2014. godine, no karijera mu kasnije nije išla po planu. Defanzivni veznjak nedavno je potpisao za talijanskog četvrtoligaša Termoli, kluba iz Serie D, gdje se nastavlja tražiti po inozemstvu. A sada je saznao i užasnu vijest.

- Prije svega želim svima čestitati Sretnu Novu Godinu, puno sreće, ljubavi, uspjeha i naravno zdravlja! Nažalost moja nije počela dobro, dijagnosticiran mi je tumor desnog testisa te ću sutra biti podvrgnut operacijskom zahvatu navedenog. Više informacija i saznanja o vrsti tumora i ostalih bitnih stvari znati ću nakon daljnih pretraga nakon operacije. Za mene niti prva niti zadnja teška prepreka koja mi se našla na putu u ovih 25 godina života, iz svake sam izašao kao pobjednik, tako će biti i ovog puta - napisao je na Instagramu uz sliku iz bolničkog kreveta.

Bio je kapetan hrvatske U-19 reprezentacije, nosio plavi dres u Ligi prvaka tijekom 2016., kada su dinamovci igrali protiv Lyona, Seville, Juventusa... Iste je godine uhvatio kontinuitet utakmica i u HNL-u, no sve je bilo kratkog vijeka. Postajala je i mogućnost da zaigra za srbijansku reprezentaciju.

- Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost – rekao je tada za Sportske novosti.

To se u konačnici nije dogodilo, a karijera nogometaša otišla je u neželjenom smjeru. Uslijedila su slovenska kaljenja u Olimpiji i Kopru, da bi ga Dinamo u listopadu 2021. pustio u Opatiju. Već u siječnju vraća se u Sloveniju, u Goricu, a nakon polusezone otišao u bugarski Hebar, gdje je bio tri mjeseca.

>> Joško Gvardiol ušao je u najskuplju momčad svijeta! Pogledajte enormne cifre najboljih nogometaša