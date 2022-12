Bio je kapetan mladih vatrenih, pričalo se da će igrati za Srbiju, danas potpisao za talijanskog četvrtoligaša

Bojan Knežević za prvu je momčad Dinama službeno debitirao sa 17 godina, u proljeće 2014. protiv Istre 1961. Danas, osam sezona kasnije, defanzivni veznjak novi je član Termolija, kluba iz Serie D, četvrtog ranga talijanskog ligaškog nogometa. Rođeni Bjelovarčanin nastavlja se tako tražiti po inozemstvu, u koje je otišao ubrzo nakon napuštanja Maksimirske na kraju prošle godine.

A velike su planove u Zagrebu imali s Kneževićem. Bio je kapetan hrvatske U-19 reprezentacije, nosio plavi dres u Ligi prvaka tijekom 2016., kada su dinamovci igrali protiv Lyona, Seville, Juventusa... Iste je godine uhvatio kontinuitet utakmica i u HNL-u, no sve je bilo kratkog vijeka.

Bojan Knezevic.

Negdje tijekom posudbe u Lokomotivi 2019. na red je došlo njegovo reprezentativno pitanje. Naime, Knežević, koji je upisao i dva nastupa za U-21 vatrene, mogao je zaigrati i za srbijansku reprezentaciju.

- Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost – rekao je tada za Sportske novosti.

To se u konačnici nije dogodilo, a karijera nogometaša otišla je u neželjenom smjeru. Uslijedila su slovenska kaljenja u Olimpiji i Kopru, da bi ga Dinamo prošlog listopada pustio u Opatiju. Već u siječnju vraća se u Sloveniju, u Goricu, a nakon polusezone otišao u bugarski Hebar, gdje je bio tri mjeseca.

Danas prema Transfermarktu vrijedi 100 tisuća eura. Termoli je 16. momčad tablice.