Bivši hrvatski izbornik: Nekad sam s Hajdukovim šalom išao na Maksimir među Dinamove navijače

Na tribinama poljudskog stadiona, u vrijeme najvećeg hrvatskog nogometnog derbija, danas će biti puno sportaša iz drugih sportova pa tako i onih iz redova Košarkaškog kluba Split. No, ako mislite da će svi žuti odreda navijati za domaći Hajduk tu se varate jer ima tu i sjevernjaka kao što su Boris Tišma i Krešimir Ljubičić (rođeni Zagrepčani) odnosno Borna Kapusta (Križevčanin).

- Uvijek je to nekako bilo podijeljeno jer i u Ciboni je uvijek bilo navijača Dinama i Hajduka. Kada sam ja kao mlad igrač došao u Cibonu uvijek smo se "prepucavali" oko Dinama i Hajduka. No, isto tako ja se sjećam da smo mi zajednički odlazili na utakmice u Maksimir, bez obzira tko za koga navijao. Najčešće sam išao sa suigračem Zebićem a s nama je išao i Zadravec. Sjećam se, ja sam znao sa šalom Hajduka biti na tribini među Dinamovim navijačima i to je bilo normalno - prisjeća se trener Splita Veljko Mršić koji se rodio u Splitu jer su mu roditelji iz Imotskog ali je odrastao u Slavonskoj Požegi a potom u Čapljini gdje je počeo trenirati nogomet pa se prebacio na košarku.

- Premda me sportska karijera odvela u Zagreb ja ipak malo više naginjem prema Hajduku no kako starim više nisam zagrižen kao u mladosti.

Da bi i sam mogao gledati veliki derbi iznimnog značenja za rasplet sezone, unatoč sinoćnjoj dramatičnoj utakmici ABA lige u Zadru, Mršić je igračima zakazao trening već u 10 ujutro.

- Jedan od razloga zbog kojeg imamo trening odmah ujutro je i ta utakmica koju svi žele gledati, ako ne uživo onda barem na televiziji. Ja svakako idem na utakmicu a tko god od mojih igrača ima istu želju neka slobodno ide. Zašto da ne. Iako nisu svi jednako strastveni navijači, svi pričaju o tome.

Hajdukove utakmice su uvijek spektakl za oči i uši.

- "Ludnica" je to. Bio sam na nekoliko utakmica i mogu primijetiti da su nekad na utakmice Hajduka dolazili ljudi samo iz Splita i bliže okolice a sada, s boljom prometnom povezanošću, dolaze i s otoka ali i iz cijele Hrvatske. Vjerujem da će desetak tisuća biti onih koji su izvan Splita. Doduše, imam dojam da je nekad više "grmjelo" jer su i Hajdukov i Dinamov stadion nekad imali puno veće kapacitete pa se bilo po 20-30 tisuća glasova više.

Je li navijačka zaluđenost s Hajdukom razina više u odnosu na onu s Dinamom?

- Mislim da je tako i u Zagrebu. Ta ljubav se prenosi s koljena na koljena a sportski rivalitet je nešto najljepše u sportu, uz uvjet da nema demonstracije niskih strasti koje prelaze granice dobrog ukusa. Bilo bi sjajno kada bi se španjolska sportska kultura prenijela i kod nas. U tom smislu često se sjetim one presudne zagrebačke utakmice Cibone i Crvene Zvezde na kojoj se moglo vidjeti i navijača s Hajdukovim šalom.

Kakav ishod današnjeg derbija predviđa trener žutih s Gripa?

- Kako Dinamo igra u gostima i kako Hajduk igra kod kuće mogla bi biti nula da se produži neizvjesnost oko prvaka.

Spomenuti Mršićev prijatelj i suigrač Tomislav Zebić, danas direktor Cedevite Junior, prisjetio se još jednog zanimljivog detalja iz svlačionice juniorske momčadi Cibone:

- Mi smo tada svakog ponedjeljka u svlačionicu stavljali uvećanu tablicu nogometnog prvenstva Jugoslavije s utakmicama sljedećeg kola. Pored toga koje su djevojke aktualne u gradu, nama je to bila najvažnija tema. Osim toga, mi smo na treningu znali igrati nogomet podijeljeni u "slane" i "slatke".