Nikad, ali baš nikad u povijesti samostalne Hrvatske se ovo nije dogodilo. Sada uživajmo

Pred nama je najveći derbi hrvatskog nogometa i triler-završnica HNL-a kakvu bi i Hitchcock teško režirao, a dosadašnji narativ uglavnom je negativan. I nije to bez pokrića. Činjenica je da su tri vodeća kluba u prvenstvu u lošoj formi, da se vuku repovi sudačkih odluka, da HNL ni kvalitetom nije "bogznašto", ali kakav je – takav je, naš je i zanimljiv je.

Zavirivši u povijesne knjige, došli smo do podatka da nikad, ali baš nikad u povijesti naše lige četiri kola prije kraja nismo imali tri kluba unutar samo jednog boda. Ne znači to da nikada nismo bili u sličnoj situaciji, ali ova sezona po zanimljivosti spada u sam vrh. Najsličnija joj je bila sezona 1997./1998., tada je četiri kola prije kraja Rijeka bila vodeća s dva boda više od Hajduka i Dinama, a do kraja su bila preostala tri derbija. Bio je to pravi spektakl, poslastica za nogometne sladokusce koju su, nažalost, pokvarili suci dosudivši Rijeci u zadnjem kolu nepostojeće zaleđe protiv Osijeka čime su joj oduzeli naslov prvaka. Nadamo se da "ljudi u crnom" ovoga puta neće imati svoje prste u kreiranju konačne tablice.

Još jedna sezona koja je ušla u anale bila je ona 1995./96., iako se, doduše, nije tako činilo četiri kola prije kraja jer je Dinamo imao četiri boda više od Hajduka i pet bodova više od Varteksa. No onda je u naredna dva kola izgubio oba derbija: od Varteksa na Maksimiru (3:4) te od Hajduka na Poljudu (2:3). U zadnje kolo Varaždinci su ušli kao vodeći, ali morali su u Split gdje su poraženi od Hajduka koji je tako "pomogao" plavima da osvoje titulu.

Ove dvije sezone bile su jedine kada su se u ovako napetoj završnici tri momčadi borile s podjednakim šansama, sve ostale bile su više-manje odlučene ili su samo dvije momčadi imale neke realne šanse za trofej. U toj kategoriji valja spomenuti sezonu 1994./95. kada je četiri kola prije kraja Dinamo imao četiri boda više od Hajduka, ali su na kraju naslov slavili Splićani. Ta sezona i već spomenuta 1997./98. jedine su dvije sezone u povijesti ovog natjecanja u kojoj prvak nije bio onaj koji je četiri kola prije kraja bio lider.

U dosadašnje 33 sezone HNL-a, dakle, samo smo dva, tri puta imali slične situacije. Bilo je puno sezona koje nisu bile do kraja riješene, ali nisu bile ni izbliza napete kao sada, a čak 12 puta već smo i matematički znali tko je prvak. Katkad je sve bilo toliko izvjesno da se ni navijačima osvajača nije dalo na stadion pa je Dinamo 2016. svoj 11. uzastopni naslov slavio pred 750 gledatelja, dok nas sad očekuju puni stadioni na gotovo svim utakmicama do kraja.

Stoga sad svi trebamo zaboraviti što je bilo, ne govoriti o sucima koji jesu griješili, ali na svačiju štetu, ostaviti se loših formi i uživati. Četiri kola, tri kluba i dva derbija. Pa neka pobijedi najbolji!