BILI SU JASNI

Večernji doznaje: Preokret u slučaju Brune Petkovića! Ovo je istina o dolasku u Sarajevo

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
09.12.2025.
u 16:09

FK Sarajevo ne može priuštiti tako skupocjenog nogometaša, a uz to - strateška odrednica Sarajeva nije dovođenje igrača „30 plus” godina, čije su karijere krenule silaznom putanjom

Nogometni klub Sarajevo nije zainteresiran za dovođenje Brune Petkovića (31) iz turskog Kocaelispora – niti ove zime, niti na ljeto, niti nakon ljeta. Ta mogućnost jednostavno ne postoji i nikada nije ni predložena, ni razmatrana na Koševu - saznajemo od izvora u vodstvu poznatog bosanskohercegovačkog kluba.

Razlozi su naravno financijske naravi, budući da si FK Sarajevo ne može priuštiti tako skupocjenog nogometaša, a uz to - strateška odrednica Sarajeva nije dovođenje igrača „30 plus” godina, čije su karijere krenule silaznom putanjom. Opredjeljenje struke FK Sarajevo svakako su mladi, ambiciozni, potentni nogometaši, željni afirmacije i dokazivanja, i tom smjeru djelovat će u nadolazećem prijelaznom roku.

Tako je priča o Petkoviću na Koševu zapravo bila plod nečije bujne mašte i nema nikakve veze s realnošću. Petković će tako nastaviti graditi svoju karijeru u Turskoj i nastojati ponovno izazvati pozornost izbornika Zlatka Dalića – naravno pod uvjetom da bude zdrav. Bruno je u ovoj sezoni postigao četiri pogotka u devet nastupa za Turke. U rujnu 2015. godine posljednji put je bio na listi pretpoziva za A reprezentaciju.
Ključne riječi
Bruno Petković Sarajevo Dinamo

