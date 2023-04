Bišćan s Čačićem ima nevjerojatnu poveznicu. Naslijedio je trenera s kojim je doživio ružnu epizodu

Prema najavama i informacijama koje su stigle odmah nakon poraza u polufinalu kupa od Šibenika, Ante Čačić smijenjen je s mjesta trenera i sportskog direktora Dinama, a onda je nešto kasnije, predvečer u srijedu, maksimirsku klub objavio da je novi trener Igor Bišćan, klupska legenda i jedan od najtrofejnijih igrača Dinama.

No, sve je to trajalo duže nego se očekivalo. Dan nakon poraza Dinama od Šibenika u polufinalu Kupa, očekivalo se brzo i jednostavno rješenje, prvo otkaz Čačiću, a onda imenovanje novog trenera, pa makar bio i privremeni. No, u Dinamu su odmah željeli trajno rješenje i pronašli su ga u Igoru Bišćanu koji je bio velika želja Darija Šimića. Koliko znamo i igrači su na jučerašnjem jutarnjem treningu očekivali pomoćnog trenera Roya Ferenčinu, no nemalo su se iznenadili kad se pojavio Čačić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čačić vodio trening!?

Koliko znamo, Čačić nije dolazio na regeneracijske treninge nakon utakmica, već bi to odradili njegovi pomoćnici, ali na opće iznenađenje igrača, jučer je stigao na trening. To je značilo samo jedno, da mu do tada još nitko nije rekao da ne dolazi na trening i da ga nitko nije pozvao da dođe u klupske prostorije na razgovor i onda mu uručio otkaz.

S obzirom na te sad već groteskne poteze Dinama, Čačić je morao doći na posao kako ne bi ponudio Upravi argument za otkaz ili manju otpremninu. Nakon tog treninga, okupio je igrače i održao sastanak, te je nakon toga otišao prema gornjem domu gdje se od jutra vijećalo i razgovaralo.

Očekivalo se da će sve to ići brzo, barem kad je riječ o razlazu s Čačićem. Ne znamo što je bio razlog da se sve tako otegnulo, ali ne bi bilo čudno da je bila riječ o novcu i otpremnini. Podsjetimo, Čačić je nedavno dobio novi ugovor za mjesto trenera i sportskog direktora, financijski podebljan, i jasno je da neće otići iz Maksimira besplatno. Na iznos koji mu stoji u ugovoru ima zakonsko pravo. Čuju se nagađanja, govori se o 1,5 pa 1,7 milijuna eura, ali uvijek postoji mogućnost sporazumnog razlaza koji je obično najbolji za obje strane, ali po priopćenju Dinama sporazuma nije bilo s obzirom na to da su plavi tek jučer oko 17 sati objavili:

- GNK Dinamo donio je odluku o prekidu suradnje s gospodinom Antom Čačićem koji od danas više ne obnaša funkciju trenera prve momčadi Dinama kao ni funkciju sportskog direktora.

Bišćan je bio u prednosti

Očekivalo se i da bi se brzo moglo doznati ime novog trenera. Od prve se opcije da privremeno, barem u subotu protiv Lokomotive, Roy Ferenčina vodi momčad, se odustalo i tražilo se odmah trajno rješenje. Nakon debakla u Šibeniku, a i tijekom jučerašnjeg dana, bilo je puno imena koja su se spominjala, a najviše se govorilo o Igoru Bišćanu, Nenadu Bjelici i Stjepanu Tomasu, uz Zekića, Tomića, Jakirovića, Garciju... No, priča oko Tomasa bila je da bude do kraja sezone, ali se odustalo od toga pa su Igor Bišćan i Nenad Bjelica držali prve startne pozicije.

Obojica su imali velike argumente zašto zaslužuju Dinamo i kojeg god da se odabrao i s kojim se dogovorio, Dinamo ne bi pogriješio, a Bišćan je bio prvi izbor i plavi su s njim na kraju sve dogovorili. On i njegov stručni stožer iz mlade reprezentacije (Tomić, Pilipović, Staneković, svi nekadašnji igrači Dinama) odmah stupaju na dužnost i već u subotu vodit će plave protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj. Igor Bišćan je izvijestio nadležne u HNS-u da želi otići u Dinamo i nije naišao na prepreke, iako je to hendikep za reprezentaciju koja ide na Euro. Kako se Euro igra početkom ljeta, kad je Dinamo na pripremama i na početku najvažnijeg dijela sezone, europskih kvalifikacija, Bišćan se morao odlučiti na to da zahvali HNS-u jer Dinamo je veliki izazov, to je njegov klub u kojem je dugo igrao i nije tajna da je za njega i jako vezan. A vezan je i za Darija Šimića, njegov prijatelj silno ga je želio u Maksimiru.

Bišćan je uz uspjehe s mladom reprezentacijom i u klubovima pokazao visoku trenersku kvalitetu u klubovima. Uveo je Rudeš iz Druge u Prvu HNL, potom je s ljubljanskom Olimpijom osvojio dvostruku krunu, s Rijekom je osvojio Kup. I ima veliko europsko ime, čovjek je koji je ostavio velik trag u Liverpoolu, igrao u Panathinaikosu... Uz to ima i gard, zna što hoće i tako se postavio u svim dosadašnjim klubovima. Ako s klupskim čelnicima nije dijelio istu koncepciju i pogled na budućnost, završavao bi suradnju.

Imao je svojih zagovornika, ali i protivnika Nenad Bjelica, no Bišćan je bio prvi izbor i oko 19.30 objavljeno je da je on novi trener Dinama. Tako je ispalo da je Bišćan naslijedio trenera kod kojeg je 2012. završio igračku karijeru. Jer, baš Čačić ga je izbacio iz momčadi i oduzeo mu kapetansku vrpcu. Jedan od najtrofejnijih igrača plavih (Bišćan je s 15 trofeja, četvrti najtrofejniji, više trofeja od njega osvojili samo Ademi s 21, te Butina i Mikić sa 16), bit će javnosti predstavljen danas u 13 sati.