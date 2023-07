VIDEO Bišćan: 'Ne, pobijedili smo derbi na početku sezone. Izgledali smo dobro, izgledat ćemo bolje'

Nova sezona nakon pobjede u Superkupu i nesretnog poraza u prvom kolu HNL-a , Dinamu donosi i prvu europsku utakmicu. Sutra će od 20 sati na Maksimiru igrati prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Astane. Protiv prvaka Kazahstana, plavi su favorit. Novi izazov komentirao je Igor Bišćan.

"Znamo da nas čeka ozbiljan suparnik, svjesni smo da neće biti jednostavno, kao nijedna utakmica u Europi. Vjerujemo u sebe, mislimo da smo bolja momčad i očekujemo prolaz. U momčadi su svi zdravi. Perić još malo osjeća zatezanje, ali je u redu", započeo je Igor Bišćan.

VIDEO Bišćan najavio prvi europski izazove nove sezone: "Mislimo da smo bolja momčad i očekujemo prolaz"

Dotaknuo se i mogućih izlaznih transfera najboljih igrača momčadi. "Mene to ne remeti previše, s time se ne opterećujem niti to pratim. Na to ne mogu utjecati. Planiram i radim kao da će oni tu biti dugo. Igramo kod kuće, moramo tražiti što bolji rezultat, tako se spremamo, vjerujemo da ćemo odigrati dobru utakmicu", rekao je Bišćan.

Zatim se osvrnuo na protivnike. "Astana je brza i kvalitetna, igraju sustav u kojem se brane s pet iza. Jako čvrst i gust blok. Neće biti jednostavno, moramo biti strpljivi, živi na lopti i kombinatorni da bi se našli u situacijama iz kojih možemo zabijati. Želimo što bolji rezultat da bi na uzvrat otišli što mirniji.

"Atmosfera u momčadi je dobra, nikad nije ugodno izgubiti utakmicu, pogotovo je šokantno izgubiti derbi. Dan iza utakmice smo bili onako malo 'down', ali jučer je to već bila druga priča. Izgledali smo dobro, izgledat ćemo sve bolje. Dečki rade sjajno, dobro su se istrčali protiv Hajduka, vjerujem da ćemo biti na nivou, pa i malo bolji. Nije to bio jedan od onih poraza koji brine po pitanju igre", osvrnuo se Bišćan na atmosferu u svojoj momčadi.

Potom je komentirao i ciljeve hrvatskog prvaka u sezoni koja započinje. "Cilj je ići najdalje što možemo. Liga prvaka je uvijek krajnji san. Nismo imali sreće sa ždrijebom. AEK ne spada u najlakše suparnike, ali svatko tko će igrati s nama neće biti oduševljen ždrijebom. Moramo biti koncentrirani na sebe, biti što bolji. Prvo je Astana, razmišljamo o njima, a tek poslije ćemo o drugima."

Upitan hoće li Bruno Petković ubuduće izvoditi penale, kazao je: "Rekao sam da ću razmisliti hoće li biti ubuduće izvođač penala. Nisam to spominjao, nisam mislio da je potrebno, nisam se previše time zamarao. Što će biti dalje oko toga, vidjet ćemo. "

"Ne, pobijedili smo derbi na početku sezone, sve ovisi kako želite gledati na neke stvari, drugačije ćete to tumačiti. Prvi derbi smo bili ravnopravni i dobili smo, drugi nismo izgubili jer smo loše izgledali. Ne vidim razlog za negativu. Ovako se stvarno rijetko gubi. Dinamo je uvijek samo jedan poraz udaljen od krize, jer se uvijek očekuje najviše. Kako će to biti u budućnosti, na puno toga ne mogu utjecati pa se time ne želim ni opterećivati", zaključio je Bišćan.

