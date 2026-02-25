Naši Portali
OPET SPEKULACIJE

VIDEO Što se to događalo dok je Trump držao govor nacije? Javila se čitačica s usana i otkrila detalje

Ivanka Trump i Barron Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.02.2026.
u 18:34

Nije poznato o kome su razgovarali niti tko je ta "misteriozna žena" o kojoj su navodno šaputali. Spekulacije su se brzo proširile na društvenim mrežama, od mogućih prijateljica, poslovnih poznanica ili čak nekoga iz političkog kruga, ali nema službenih potvrda

Američki predsjednik Donald Trump pred Kongresom je održao govor o stanju nacije. Pažnju javnosti privukao je rijedak javni nastup njegovog najmlađeg sina, 19-godišnjeg Barrona Trumpa. Barron, koji se inače drži podalje od medijske pažnje, sjedio je u prvom redu pored majke Melanie Trump, polusestre Ivanke Trump, te braće i sestara Erica, Donalda Jr.-a i Tiffany. Kamera je uhvatila šputanje između između Barrona i Ivanke. Profesionalna čitačica s usana Nicola Hickling analizirala je snimku za The Mirror US i podijelila svoju interpretaciju tog trenutka. Prema Hickling, Barron je svojoj polusestri navodno rekao: "Ne podržavam je", dok je Ivanka prema čitačici s usana navodno odgovorila: "Misliš da smo je trebali upoznati, vjerujem u tebe, prijatelju."

Nakon toga Barron je klimnuo glavom u znak slaganja i zahvalio Ivanki prije nego što je kamera promijenila kut. Nije poznato o kome su razgovarali niti tko je ta "misteriozna žena" o kojoj su navodno šaputali. Spekulacije su se brzo proširile na društvenim mrežama, od mogućih prijateljica, poslovnih poznanica ili čak nekoga iz političkog kruga, ali nema službenih potvrda.

Barron, student poslovne administracije na New York Universityju, rijetko se pojavljuje u javnosti, ali je posljednjih godina dobio pažnju zbog navodnog utjecaja na oca tijekom predsjedničke kampanje 2024. Prema izvješću Time magazina, Trump je savjetovao svoj tim da se konzultira s Barronom oko pojavljivanja na podcastovima kako bi privukao mlađe muške birače.

"Zvao sam Barrona i vidio što on misli", navodno je rekao Trump svom timu kada mu je predstavljen popis podcasta, pokazujući da cijeni mišljenje svog najmlađeg sina. Obitelj Trump bila je u punom sastavu, Melania, Ivanka (sa suprugom Jaredom Kushnerom), Eric, Donald Jr. i Tiffany. 

Orešković prozvala za 'ustašizaciju Hrvatske', Mlinarić Ćipe: Vi ste narikača i lažljivica!

