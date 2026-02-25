Zastupnica Možemovcu navodno dobacila da 'nikad nije j*bo' pa sve nazvala 'spinom', sad on uzvraća novim videom

Zastupnik zagrebačke Gradske skupštine iz redova Možemo Matko Dujmović na svom je Instagram računu podijelio snimku na kojoj ga oporbena zastupnica Dina Dogan navodno psuje, nakon čega je ona za Večernji list istaknula da je riječ o "spinu" te da komentar nije bio upućen njemu.

– Oni su to "spinali", podignuta je kaznena prijava. Potražila sam pravnu zaštitu, da se radilo o ekstrakciji neslužbene komunikacije, komentar nije bio na temu razgovora, nije bilo govoreno u mikrofon i nije bilo upućeno njemu. Nitko ništa nije njemu govorio i sigurno nije bilo govoreno u mikrofon jer se oni automatizmom gase – kazala je Dogan ranije danas napomenuvši da snimka nije bila s jučerašnje sjednice već s neke od ranijih. Na snimci se čuje kako govori, odmah nakon njega "P***a ti materina neotesana. Taj nije j***o nikada. A ni neće.".

Sada se na Instagramu ponovno oglasio Dujmović, koji je putem storyja dao svoju stranu priče. – Nisam mislio da ću morati snimit takav video, ali pošto me je kolegica Dogan prijavila na policiju, i tvrdi da ja nešto lažem, nešto muljam. Ona zapravo laže za medije, ajmo sad vidjet što je istina. Dakle, ja sam svoj post objavio u ponedjeljak navečer, nisam insinuirao da je to bilo jučer. Objavljen je video iz sedme sjednice, iz siječnja. To je bila najrecentnija sjednica. Osim toga, Dogan tvrdi da to nije bilo usmjereno kolegi Dujmoviću, to je bila privatna konverzacija koju sam ja ekstrahirao, mikrofon uopće nije bio upaljen. Ajmo vidjeti što se dogodilo – kazao je, te je pustio snimku iz sjednice na kojoj se vidi da je Dujmović završio svoj govor i sjeo, a mikrofon kolegice Odvorčić ostao je upaljen. Tada se čula neprimjerena izjava od Dogan. Dujmović je u Instagram objavi nastavio.

– Iz ovog videa vidljivo je nekoliko stvari. Prvo, vidljivo je da je ona uputila uvrede nakon svoje replike. Dakle, ja sam imao govor, ona je replicirala meni na govor, i u trenutku kada sam ja trebao imati neslaganje s replikom, kao što predsjednik Mišić i kaže "Kolega Dujmović", dakle ja sam bio sljedeći, ona sjeda, pogledava sebi ulijevo, zato što ja njoj sjedim s lijeva, i upućuje te uvrede. Osim toga, vidi se i da je mikrofon upaljen, crven je na snimci, to je mikrofon kolegice Odvorčić koja kolegici Dogan sjedi s desna. Zato se to i čulo na snimci. To nije nikakva privatna korespondencija, javna je, objavljena je javno na YouTube prijenosu Gradske skupštine.

Kolegicu Dogan je sram, sram ju je zato što je, koristeći kočijaški jezik, u gradskom domu koji to ne zaslužuje, pokazala jedno nasilničko ponašanje. Zato ona sada laže, pokušava nekako isplivati, i izvući se iz toga, ali dublje se zakopava u rupu. Ja sam tu i spreman sasjeći sve te laži u korijenu. Bitno je da svi vidimo kakva je kolegica Dogan, kako se ponaša i kako se razgovara sa svojim kolegama – rekao je u objavi.