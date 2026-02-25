VIDEO Crvene sobe, gole slike i plišane životinje otkrivaju mračni Epsteinov svijet u srcu europske metropole

U srcu Pariza, na prestižnoj aveniji Foch, Jeffrey Epstein imao je raskošan stan sa 18 soba koji je služio kao njegova europska baza tijekom brojnih posjeta. Nedavno su objavljene, dosad neviđene fotografije iz tog stana, snimljene tijekom policijskog pretresa 2019. godine. Fotografije, koje je objavio pariški list Le Parisien pokazuju zidove prekrivene slikama golih ili polugolih mladih žena. Jedna od slika prikazuje samog Epsteina kako leži raširen pored dvije žene u toplesu, dok druge fotografije otkrivaju sobe obojene u intenzivne crvene i narančaste tonove. Posebno se ističe takozvana soba za masažu s crvenim zidovima i stolom za masažu. Za taj prostor pariški tužitelji sumnjaju da je bio mjesto silovanja i seksualnih napada.

Dekor je bio ekscentričan i bizaran, plišani slonić i sup stajali su uz fotelju prekrivenu lažnom tigrovom kožom, ukrašenu antilopama što ukazuje na Epsteinovu fascinaciju životinjama. Okrugla dvorana s pogledom na Slavoluk pobjede, imala je medvjeđu kožu na podu, dok su tzv. 'kineska soba' s motivima zmajeva i portretima careva te 'ružičasta soba' doprinosile dojmu raskoši pomiješane s nečim uznemirujućim. Stan je bio opremljen i saunom, teretanom te radnom sobom obloženom crvenom kožom.

Epstein je taj prostor često dijelio s bliskim suradnicima, poput francuskog agenta za modele Jean-Luca Brunela, koji je optužen za silovanje maloljetnica i ubio se u zatvoru 2022. godine dok je čekao suđenje. Pariški istražitelji vjeruju da je Epsteinova mreža suradnika u Parizu zlostavljala maloljetnice. Grupa za zaštitu djece Innocence en Danger primila je desetak prijava o navodnim zločinima povezanim s Epsteinom u Francuskoj, a tužitelji su uvjereni da postoji mnogo više žrtava koje još nisu progovorile.

Objavljivanje ovih fotografija dolazi u trenutku kada francusko pravosuđe intenzivira istrage nakon objave milijuna Epsteinovih dosjea iz SAD-a. Glavna pariška tužiteljica Laure Beccuau otvorila je dvije nove istrage, jednu za trgovinu ljudima i drugu za financijske zločine, te je naglasila da se pregledavaju i stari materijali iz Brunelove istrage.

Stan je 2022. godine, tri godine nakon Epsteinove smrti u američkom zatvoru, prodan bugarskom tajkunu Georgiju Tučevu za više od 10 milijuna dolara, a prihod je otišao fondu za odštetu žrtvama, piše The Times.